Золотов стал почётным членом Российского военно-исторического общества

Глава Росгвардии получил удостоверение почётного члена Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом РИА Новости
Помимо удостоверения генералу армии Золотову вручили памятный знак. Торжественная церемония состоялась 5 апреля в Музее военной формы. Кроме того, в музее председатель РВИО, помощник президента Владимир Мединский познакомил представителей Росгвардии с экспозицией «Мундир для героя», стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество между ведомством и военно-историческим обществом.
Ранее, как писал NEWS.ru, директор Росгвардии Виктор Золотов попал под санкции Евросоюза за арест оппозиционера Алексея Навального. Аналогичные санкции ввели и власти Канады. Помимо Золотова, под ограничения попали также директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, а также полпред президента в Сибири Павел Попов.