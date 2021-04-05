Золотов стал почётным членом Российского военно-исторического общества

https://static.news.ru/photo/75fe6ffe-9626-11eb-982e-96000091f725_660.jpg Виктор Золотов Фото: Russian National Guard/via Globallookpress.com/Global Look Press

Глава Росгвардии получил удостоверение почётного члена Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо удостоверения генералу армии Золотову вручили памятный знак. Торжественная церемония состоялась 5 апреля в Музее военной формы. Кроме того, в музее председатель РВИО, помощник президента Владимир Мединский познакомил представителей Росгвардии с экспозицией «Мундир для героя», стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество между ведомством и военно-историческим обществом.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор Росгвардии Виктор Золотов попал под санкции Евросоюза за арест оппозиционера Алексея Навального. Аналогичные санкции ввели и власти Канады. Помимо Золотова, под ограничения попали также директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, а также полпред президента в Сибири Павел Попов.