«Золотой парашют»: военкор о присвоении Залужному звания Героя Украины Военкор Котенок: Залужный получил «золотой парашют» и иллюзию неприкосновенности

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Валерий Залужный

Бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание Героя Украины, что можно назвать аналогом «золотого парашюта» и некой иллюзии временной неприкосновенности, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский тем же указом дал звезду Героя и руководителю ГУР Кириллу Буданову, наградив его за «терроризм».

Для Залужного это публичный аналог «золотого парашюта» и некая иллюзия временной неприкосновенности. Для Буданова — награда за роль главного актора бандеровского терроризма, который с осени превалирует в военной стратегии Киева, — написал Котенок.

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Также там размещен документ о назначении на эту должность Александра Сырского.

В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».

Военный корреспондент Александр Сладков назвал замену Залужного на Сырского грамотным решением Зеленского. Журналист подчеркнул, что украинский президент сменил сердобольного генерала на командующего, который будет безропотно выполнять все приказы. При этом, по словам Сладкова, перемены в руководящем составе ВСУ не принесут облегчения России.