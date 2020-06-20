«Золотая судья» из Краснодара не стала раскрывать свои доходы

Елена Хахалева, известная общественности как «золотая судья» из Краснодарского края, отказалась предоставлять информацию о своём имуществе и доходах за прошедший год. Об этом стало известно из данных, опубликованных в рамках борьбы с коррупцией.
Сведения появились на сайте Краснодарского краевого суда. На портале обнародовали информацию о расходах, доходах, имуществе и обязательствах 138 местных судей и их супругов. В том числе в списке значится и фамилия Хахалева. Однако напротив её имени стоит следующий комментарий: «От публикации сведений отказалась».
Таким же образом данные о своих доходах и расходах не стали разглашать ещё 53 судьи, то есть — 39% от всего состава региональных служителей Фемиды,
Елена Хахалева стала называться «золотой судьёй» после свадьбы её дочери. На празднике гостей развлекали исполнители Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие популярные певцы. По оглашённой позднее информации, свадьба дочери Хахалевой обошлась в $2 млн.
Как ранее писал NEWS.ru, «золотая судья» в марте 2020 года написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В своём послании женщина жалуется на травлю, шантаж и просит российского лидера разработать комплекс мер по защите всего судейского сообщества от информационного давления.
Добавьте наши новости в избранные источники