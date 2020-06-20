«Золотая судья» из Краснодара не стала раскрывать свои доходы

https://static.news.ru/photo/66eb9544-b2bc-11ea-85b9-fa163e074e61_660.jpg Елена Хахалева Фото: rgup.ru

Елена Хахалева, известная общественности как «золотая судья» из Краснодарского края, отказалась предоставлять информацию о своём имуществе и доходах за прошедший год. Об этом стало известно из данных, опубликованных в рамках борьбы с коррупцией.

Сведения появились на сайте Краснодарского краевого суда. На портале обнародовали информацию о расходах, доходах, имуществе и обязательствах 138 местных судей и их супругов. В том числе в списке значится и фамилия Хахалева. Однако напротив её имени стоит следующий комментарий: «От публикации сведений отказалась».

Таким же образом данные о своих доходах и расходах не стали разглашать ещё 53 судьи, то есть — 39% от всего состава региональных служителей Фемиды, следует из сведений на портале суда.

Елена Хахалева стала называться «золотой судьёй» после свадьбы её дочери. На празднике гостей развлекали исполнители Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие популярные певцы. По оглашённой позднее информации, свадьба дочери Хахалевой обошлась в $2 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, «золотая судья» в марте 2020 года написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В своём послании женщина жалуется на травлю, шантаж и просит российского лидера разработать комплекс мер по защите всего судейского сообщества от информационного давления.