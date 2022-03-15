Золотая сеть: как и из-за чего будет дорожать российский Интернет

Провайдеры стали повышать цены на домашний Интернет в РФ. В феврале — марте стоимость архивных тарифов у разных компаний выросла от 2% до 10% из-за удорожания оборудования, нестабильности курса рубля и последствий принятия «пакета Яровой». Жалобы на изменение стоимости тарифов поступают в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Представители IT-отрасли рассказали NEWS.ru, чем вызвано происходящее и каково будущее Рунета в этом свете.

Импортозамещения нет

Россияне стали жаловаться в ФАС на повышение стоимости тарифов за домашний Интернет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, где «в отношении недобросовестных участников рынка» пообещали принять меры «в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного завышения цен».

По данным издания, в МТС в среднем изменение цен составило 9%. В компании это связали «с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги». Крупный московский провайдер «Акадо» увеличил расценки на 2–4%, петербургский оператор «Пин» с 1 марта повысил стоимость тарифов на 10%. Там одной из причин назвали реализацию требований «закона Яровой», который в интересах силовиков обязывает сотовые операторы и интернет-компании хранить полгода весь пользовательский интернет-трафик, а в течение трёх лет — метаданные, то есть сведения о том, кому и когда звонил или пересылал файлы пользователь.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, из-за нововведения удорожание тарифов прогнозировали ещё несколько лет назад. Так, в 2019 году российские операторы связи просили Минкомсвязь и Минпромторг рассмотреть возможность субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой». Однако в Минкомсвязи заверяли, что не получали от операторов данных о критических проблемах на этот счёт. Позднее аналитики из центра Content Review предрекали рост цен на мобильную связь в связи с реализацией «пакета Яровой» и законом об «изоляции Рунета» (последний предусматривает установку на сетях операторов систем фильтрации трафика для «противодействия внешним угрозам»; вопросы установки и эксплуатации данного оборудования курирует Роскомнадзор). Тогда же по этой причине абоненты «Билайна» стали получать сообщения о повышении тарифов с начала 2020 года. Теперь к этому фактору роста цен, как утверждают в «Пин», прибавились санкционные риски — инфляция, снижение курса рубля и рост цен на комплектующие для оборудования связи.

В самом крупном интернет-провайдере в РФ — государственном «Ростелекоме» — от комментариев относительно роста тарифов, их причин и перспектив Рунета воздержались.

Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru заявил, что в нынешней ситуации рост цен на домашний Интернет связан «с исполнением „закона Яровой“, с инфляцией, с необходимостью производить оптимизацию сетей».

По большому счёту, это предполагалось в 2021 году. В ноябре агентство TelecomDaily проводило ежегодный опрос, результаты которого показали, что будет рост на 10–12%. Что касается дальнейшего развития ситуации, то пока сказать очень сложно. К сожалению, импортозамещения у нас практически нет. В сотовой связи нет вообще. В проводной что-то есть, но всё равно на 70% не в нашу пользу. Всё будет зависеть от продолжительности операции на Украине. Если это затянется на длительное время, а учитывая, что курс рубля очень низко упал, то, конечно же, стоит ожидать более значительного повышения цен, примерно во второй половине 2022 года. Денис Кусков генеральный директор ИАА TelecomDaily генеральный директор ИАА TelecomDaily

Артём Соболев/NEWS.ru

Как следовало из ноябрьского исследования TelecomDaily, в результате которого агентство опрашивало топ-менеджеров крупных компаний связи, 78% респондентов выражали готовность поднять тарифы в 2022 году. При этом 48% участников опроса не исключали, что цены придётся поднять на 10% и больше, 35% планировали увеличить стоимость тарифов на 3–9%.

Боль айтишников

IT-эксперт и специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин, в свою очередь, полагает, что рост тарифов на Интернет связан с инфраструктурным коллапсом в цифровой и иных отраслях, накрывающим страну в связи с международными санкциями и отказом от сотрудничества с РФ ведущих мировых компаний, в том числе технологических. Всё это, по его словам, заставляет специалистов в цифровой сфере перебираться в другие страны, несмотря на то что российские власти ввели для них отсрочки от армии и предоставили некоторые налоговые льготы.

Мы видим, что и дефицит, и рост цен — всё это начало происходить, причём очень стремительно, потому что комплектующие просто невозможно купить. Один мой знакомый IT-специалист, к примеру, имел какую-то часть инфраструктуры, развёрнутой для своих клиентов на облачных сервисах, которые физически находились в Европе. Сейчас эти сервисы [для российских пользователей] «закончились». При попытке переехать на какие-то VPS-сервисы, то есть виртуальные серверы, которые можно купить в РФ, ему сказали, что процессоров больше нет. В общем, мой знакомый в этой ситуации рассматривает варианты, как уезжать в другую страну. Это иллюстрация, во-первых, того, что айтишники всех мастей, которые прекрасно востребованы во всём мире, в России просто остаются без работы. А во-вторых, общего структурного коллапса — от частного к общему, как это начнёт происходить. Возьмём конкретный пример — процессоры фирмы Intel. Их весь commodity hardware (оборудование аппаратных средств. — NEWS.ru), кроме мобильного, так или иначе использует, и заменить их нельзя ничем. Все полупроводники делаются на Тайване — там базируется гигантская корпорация TSMC, аналогов которой нет ни у США, ни у Китая, ни тем более у России. И в обозримом будущем сделать что-то подобное в России будет просто невозможно. Владимир Келаскин специалист по информационной безопасности специалист по информационной безопасности

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, санкции иностранных IT-компаний в отношении рядовых российских пользователей усугубляют положение граждан и в том числе усложняют им доступ к независимым источникам информации. Ведущие представители телеком-индустрии не только способствуют строительству «суверенного Рунета», но и лишают доступа отечественных интернет-юзеров к их цифровым активам. Эти шаги, возможно, станут предметом споров в международных судах, потому что такая политика нарушает права многих жителей России.