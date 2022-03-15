Золотая сеть: как и из-за чего будет дорожать российский Интернет

Провайдеры стали повышать цены на домашний Интернет в РФ. В феврале — марте стоимость архивных тарифов у разных компаний выросла от 2% до 10% из-за удорожания оборудования, нестабильности курса рубля и последствий принятия «пакета Яровой». Жалобы на изменение стоимости тарифов поступают в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Представители IT-отрасли рассказали NEWS.ru, чем вызвано происходящее и каково будущее Рунета в этом свете.
Импортозамещения нет
Россияне стали жаловаться в ФАС на повышение стоимости тарифов за домашний Интернет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, где «в отношении недобросовестных участников рынка» пообещали принять меры «в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного завышения цен».
По данным издания, в МТС в среднем изменение цен составило 9%. В компании это связали «с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги». Крупный московский провайдер «Акадо» увеличил расценки на 2–4%, петербургский оператор «Пин» с 1 марта повысил стоимость тарифов на 10%. Там одной из причин назвали реализацию требований «закона Яровой», который в интересах силовиков обязывает сотовые операторы и интернет-компании хранить полгода весь пользовательский интернет-трафик, а в течение трёх лет — метаданные, то есть сведения о том, кому и когда звонил или пересылал файлы пользователь.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Как писал NEWS.ru, из-за нововведения удорожание тарифов прогнозировали ещё несколько лет назад. Так, в 2019 году российские операторы связи просили Минкомсвязь и Минпромторг рассмотреть возможность субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой». Однако в Минкомсвязи заверяли, что не получали от операторов данных о критических проблемах на этот счёт. Позднее аналитики из центра Content Review предрекали рост цен на мобильную связь в связи с реализацией «пакета Яровой» и законом об «изоляции Рунета» (последний предусматривает установку на сетях операторов систем фильтрации трафика для «противодействия внешним угрозам»; вопросы установки и эксплуатации данного оборудования курирует Роскомнадзор). Тогда же по этой причине абоненты «Билайна» стали получать сообщения о повышении тарифов с начала 2020 года. Теперь к этому фактору роста цен, как утверждают в «Пин», прибавились санкционные риски — инфляция, снижение курса рубля и рост цен на комплектующие для оборудования связи.
В самом крупном интернет-провайдере в РФ — государственном «Ростелекоме» — от комментариев относительно роста тарифов, их причин и перспектив Рунета воздержались.
Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru заявил, что в нынешней ситуации рост цен на домашний Интернет связан «с исполнением „закона Яровой“, с инфляцией, с необходимостью производить оптимизацию сетей».
По большому счёту, это предполагалось в 2021 году. В ноябре агентство TelecomDaily проводило ежегодный опрос, результаты которого показали, что будет рост на 10–12%. Что касается дальнейшего развития ситуации, то пока сказать очень сложно. К сожалению, импортозамещения у нас практически нет. В сотовой связи нет вообще. В проводной что-то есть, но всё равно на 70% не в нашу пользу. Всё будет зависеть от продолжительности операции на Украине. Если это затянется на длительное время, а учитывая, что курс рубля очень низко упал, то, конечно же, стоит ожидать более значительного повышения цен, примерно во второй половине 2022 года.
Денис Кусков
генеральный директор ИАА TelecomDaily
Артём Соболев/NEWS.ru
Как следовало из ноябрьского исследования TelecomDaily, в результате которого агентство опрашивало топ-менеджеров крупных компаний связи, 78% респондентов выражали готовность поднять тарифы в 2022 году. При этом 48% участников опроса не исключали, что цены придётся поднять на 10% и больше, 35% планировали увеличить стоимость тарифов на 3–9%.
Боль айтишников
IT-эксперт и специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин, в свою очередь, полагает, что рост тарифов на Интернет связан с инфраструктурным коллапсом в цифровой и иных отраслях, накрывающим страну в связи с международными санкциями и отказом от сотрудничества с РФ ведущих мировых компаний, в том числе технологических. Всё это, по его словам, заставляет специалистов в цифровой сфере перебираться в другие страны, несмотря на то что российские власти ввели для них отсрочки от армии и предоставили некоторые налоговые льготы.
Мы видим, что и дефицит, и рост цен — всё это начало происходить, причём очень стремительно, потому что комплектующие просто невозможно купить. Один мой знакомый IT-специалист, к примеру, имел какую-то часть инфраструктуры, развёрнутой для своих клиентов на облачных сервисах, которые физически находились в Европе. Сейчас эти сервисы [для российских пользователей] «закончились». При попытке переехать на какие-то VPS-сервисы, то есть виртуальные серверы, которые можно купить в РФ, ему сказали, что процессоров больше нет. В общем, мой знакомый в этой ситуации рассматривает варианты, как уезжать в другую страну. Это иллюстрация, во-первых, того, что айтишники всех мастей, которые прекрасно востребованы во всём мире, в России просто остаются без работы. А во-вторых, общего структурного коллапса — от частного к общему, как это начнёт происходить. Возьмём конкретный пример — процессоры фирмы Intel. Их весь commodity hardware (оборудование аппаратных средств. — NEWS.ru), кроме мобильного, так или иначе использует, и заменить их нельзя ничем. Все полупроводники делаются на Тайване — там базируется гигантская корпорация TSMC, аналогов которой нет ни у США, ни у Китая, ни тем более у России. И в обозримом будущем сделать что-то подобное в России будет просто невозможно.
Владимир Келаскин
специалист по информационной безопасности
Сергей Булкин/NEWS.ru
Как писал NEWS.ru, санкции иностранных IT-компаний в отношении рядовых российских пользователей усугубляют положение граждан и в том числе усложняют им доступ к независимым источникам информации. Ведущие представители телеком-индустрии не только способствуют строительству «суверенного Рунета», но и лишают доступа отечественных интернет-юзеров к их цифровым активам. Эти шаги, возможно, станут предметом споров в международных судах, потому что такая политика нарушает права многих жителей России.