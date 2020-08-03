«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» появилась на платформе Premier

https://static.news.ru/photo/1672dc46-d5a6-11ea-89e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мультфильмы «Золотой коллекции», среди которых «Простоквашино» и «Ну, погоди!», а также новые проекты «Союзмультфильма» появились в библиотеке видеосервиса Premier. Соглашение, заключённое между онлайн-платформой и киностудией, предусматривает приобретение эксклюзивных цифровых прав на показ значительной части её мультипликационных фильмов.

Наши легендарные мультфильмы теперь будут доступны в Сети на одном из самых популярных видеосервисов Premier, а это значит, что поклонникам отечественной анимации не нужно будет разыскивать полюбившиеся картины, перебирая множество ресурсов, — цитирует ТАСС председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащёву.

Она подчеркнула, что соглашение между видеосервисом Premier и «Союзмультфильмом» — важный шаг «в деле укрепления высокого статуса классических картин» компании, которые на протяжении многих лет бесконтрольно распространялись в сети.

Видеосервис получил права на показ 961 мультфильма «Золотой коллекции», созданных в период с 1941-го по 2003 год, в числе которых «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» и «Маугли». Кроме того, Premier получил лицензию на эксклюзивный показ старых и новых выпусков киножурнала «Весёлая карусель». Подписчики сервиса также получили доступ к новым мультфильмам киностудии 2018–2020 годов, в том числе современному «Простоквашино». Мультфильмы могут увидеть жители России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Как писал NEWS.ru, компания «Союзмультфильм» начала производство мультсериала про приключения медвежонка Умки. Авторы уже создали типажи персонажей и продумали характер их взаимоотношений. Юлиана Слащёва заявила, что участием в проекте заинтересовались зарубежные партнёры. В марте она рассказала, что Умке посвятят 26 эпизодов. Детали сюжета новых серий пока не разглашаются. Ранее «Союзмультфильм» опубликовал мультфильм «Умка на ёлке», завершающий классическую советскую трилогию. В анимационной картине главный герой — медвежонок — возвращается домой после странствия.