Знаменитости РФ бегут из Израиля, «мешок» в Авдеевке: что будет дальше Подробности и последствия главных событий недели в России и мире — в обзоре NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru, IMAGO/Mahmoud Ajjour/Global Look Press, МО Украины/Владимир Трефилов/РИА Новости/Коллаж NEWS.ru

После начала боевых действий на территории Израиля ряд российских знаменитостей поспешили покинуть страну и вернуться на родину, а сражающиеся в зоне СВО ВС РФ образовали «своеобразный мешок», куда попадают бойцы ВСУ — эти и другие события стали главными на неделе. Подробности и последствия самых важных изменений в России и мире — в обзоре NEWS.ru.

Последние новости о ситуации в Авдеевке

В начале октября российские военные образовали «своеобразный мешок» в Авдеевке, наступая с северного и южного направлений, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бойцам ВС РФ удается закрепиться на новых позициях и двигаться дальше.

Он подчеркнул, что в результате наступательных действий ВС РФ погибло большое количество украинских военных. Кроме этого, были уничтожены опорные пункты ВСУ и склады с боеприпасами, которые располагались как в самой Авдеевке, так и на территории коксохимического завода.

При этом замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы России резко активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, российская армия сумела значительно ухудшить положение противника и выйти на новые рубежи.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, 11 октября российские войска подошли к селу Бердычи на северо-западе от Авдеевки. Он отметил, что контроль над населенным пунктом позволит выйти к путям снабжения местной группировки ВСУ.

Как утверждает военкор Юрий Котенок, украинская армия выстроила серьезную линию обороны в Авдеевке. По его словам, она создавалась долгие годы на базе советских подземных коммуникаций. В первую очередь речь идет о коксохимическом комбинате, имеющем обширную территорию с большим числом зон для укрытия.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что бойцы ВСУ, находящиеся в Авдеевке, сдадутся, если населенный пункт полностью окружат ВС России. По его словам, данный район ВСУ готовили к боевым действиям последние восемь лет.

«Сейчас в Авдеевке, предположу, ВС РФ берут в кольцо населенный пункт, превращенный ВСУ за восемь лет в бетонный укрепрайон. Бои в городе лучше не начинать, учитывая опыт Соледара, Мариуполя и Артемовска. Если Авдеевку окружить, то есть вероятность, что ВСУ сложат оружие. Городов еще немало — Константиновка, Краматорск, Славянск, Херсон, Запорожье», — добавил Дандыкин.

Дандыкин не исключил, что действия ВСУ в зоне СВО превратились в разорванный «тришкин кафтан». Он предположил, что украинские войска пытаются сдержать ВС России, перебрасывая силы с Артемовского направления под Авдеевку. Эксперт считает, что российские военные сейчас проверяют оборону ВСУ, нанося интенсивные авиаудары.

Фото: МО Украины

Что значат символы V и Z на танках Израиля

В Израиле на этой неделе разгорелся вооруженный конфликт после того, как палестинское движение ХАМАС атаковало территорию страны. Отмечалось, что на израильских танках можно было заметить символ V. Как сообщил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич, это делается для более легкого различия приборами наблюдения.

«Буква V располагается на израильских танках под разными углами, где-то вертикальная, где-то перевернутая. Она долгое время используется израильтянами. Нужно понимать, что это целесообразность, простые графические символы, которые легко различимы приборами наблюдения на больших дистанциях», — объяснил он в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Клинцевича, Вооруженные силы России, начав использовать символы, тоже не закладывали в них идеологии, а просто использовали удобные обозначения.

В публикации Telegram-канала «Военный Осведомитель» говорится, что символ V на израильской технике означает принадлежность танка к первой роте, а Z — к пятой роте.

«Если V повернута острием в другую сторону по часовой стрелке, то это вторая, третья и четвертая роты соответственно», — сообщают авторы канала. При этом они отмечают, что у палестинского движения ХАМАС подобное тяжелое вооружение отсутствует.

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала подобные обозначения во время боевых действий Израиля против Ливана в 1982 году.

«В порядке культпросвета по поводу вопросов, почему на израильской бронетехнике латинская V. Данный символ в числе прочих ЦАХАЛ использует уже довольно давно», — пояснил он.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Гусев ранее в ответ на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями).

При этом в июле 2022 года глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов в разговоре с NEWS.ru заявил, что литеры Z и V необходимо признать официальными символами специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

«Законодательное закрепление статуса символов проведения [российской] СВО на Украине повысит уровень правовой защиты указанных символов. За публичное осквернение будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться», — сказал он.

Фото: Ilan Lorenzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто из звезд уехал из Израиля после начала войны с Палестиной

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек скорое возвращение в Россию артистов шоу-бизнеса и бизнесменов, уехавших из страны после начала СВО на Украине в связи с военными действиями между Израилем и Палестиной.

Султан Хамзаев считает, что российские артисты и предприниматели «в Европе и Израиле никому не нужны». По его словам, все уехавшие из России знаменитости сейчас пребывают в стрессе из-за обострения ситуации за рубежом.

«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», — отметил парламентарий.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, вместе с мужем и детьми прилетела в Израиль 7 октября, в день начала обстрелов страны. Они прибыли на концерт исполнителя Бруно Марса, который должен был состояться в Тель-Авиве 9 октября, но был отменен.

Двое суток артистка вместе с семьей провели в бомбоубежище, затем смогли вернуться в Москву. По словам Глюкозы, в израильском аэропорту было многолюдно, регистрация проходила долго.

В Россию 9 октября также прилетел основатель «Альфа-Групп» бизнесмен Михаил Фридман. Он прибыл из Израиля, куда переехал около недели назад из Великобритании. В Лондоне предприниматель около полутора лет прожил под санкциями, которые были введены в его отношении, несмотря на высказывания против проведения спецоперации на Украине.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Михаил Фридман

Фридман заявил, что приехал в Москву временно. Он намерен вернуться в Израиль после прекращения обстрелов.

«Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль. И постоянно проживать там», — сообщил он.

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) остаются в Израиле после обострения конфликта страны с Палестиной. При этом звездный адвокат Алексей Алешкин заявил, что певица может переехать в Юрмалу.

«Пугачева на фоне открытых боевых действий в Израиле может уехать в Юрмалу в ближайшее время. У семьи есть возможность там жить. Оставаться Алле Борисовне в Израиле опасно. Полагаю, семья переедет в ближайшее время», — сказал Алешкин.

9 октября также было опубликовано фото из аэропорта Тель-Авива, на котором запечатлен экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс вместе с супругой. Отвечать на вопросы журналистов о пункте назначения он отказался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное возвращение и угрозу преследования Анатолия Чубайса в России.

«Граждане Российской Федерации живут во многих странах, и Российская Федерация — их родина. Как родина может угрожать?» — сказал он.

На вопрос, будет ли действовать данное утверждение в отношении Анатолия Чубайса, Песков добавил: «Мы о гражданах наших говорим в целом, и здесь можно сказать только это».

11 октября Чубайс сообщил в беседе с ТАСС о своем возвращении в Израиль. Он признался, что действительно летал в Дубай, однако поездка была краткосрочной и деловой.

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — сказал Чубайс.

До этого компания «Роснано» предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств. В отчете от 28 сентября говорится, что у компании с высокой степенью вероятности возникнут признаки банкротства в том случае, если власти не решат предоставить ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами. 10 октября депутаты Госдумы запросили у правительства финансовую отчетность «Роснано» за весь период ее существования после новости о финансовой дыре в 100 млрд рублей. Один из авторов документа, депутат от КПРФ Мария Прусакова, отметила, что Чубайс свободно выехал за пределы страны, несмотря на риски банкротства компании.

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