Знаменитое фото с портретом Путина и силовиком продали за 2 млн

https://static.news.ru/photo/b73fc8f6-6934-11eb-adf1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Знаменитую работу фотографа Дмитрия Маркова, на которой запечатлён силовик в балаклаве и портрет президента Владимира Путина, продали. Фотографию оценили в 2 млн рублей.

Марков сделал этот кадр в ОВД «Косино-Ухтомский», когда был задержан за участие в несанкционированной акции протеста 2 февраля.

Автор выставил на благотворительный аукцион снимок личной подписью. Первоначальная цена — десять тысяч рублей. Работу приобрела некая Екатерина за два млн рублей.

Друзья, умные люди подсказывают, что по правилам аукциона, время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 млн рублей. Спасибо всем! — написал автор в Facebook.

Как писал NEWS.ru, картина итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» была продана на аукционе в США за $92,2 млн. Полотно приобрёл русскоязычный покупатель, имя которого не называется.

В торговом доме Sotheby's отметили, что картина стала самым дорогим полотном художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшимся им на продажу. Эксперты оценивали её по меньшей мере в $80 млн.