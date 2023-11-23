Знакомый с Путиным ветеран ВОВ Пронин сломал три ребра в ДТП

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Василий Пронин

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин, сидевший рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы в 2021 году, попал в ДТП, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, пенсионер был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где у него диагностировали закрытый перелом грудины и трех ребер.

Инцидент произошел 22 ноября, когда Пронин передвигался по Москве на автомобиле Совета ветеранов. Он сидел на пассажирском сиденье и был пристегнут.

Василию Пронину 98 лет. Он участвовал в боях на Курской дуге и был ранен в ходе форсирования Десны. Награжден медалью «За отвагу» после того, как взял на себя обязанности погибшего командира и повел свой отряд в атаку на позиции немецких войск. В 2021 году он был приглашен на парад Победы, где сидел рядом с Владимиром Путиным. Президент поправил ветерану куртку и помог укрыться от непогоды.

В июне 2021 года Пронин стал жертвой телефонных мошенников, укравших у него все сбережения в размере 400 тысяч рублей. Позднее московская полиция нашла злоумышленников и предъявила им обвинения.