Знакомый Курляндского назвал причину его смерти

https://static.news.ru/photo/34e5af4e-4380-11eb-a72a-fa163e074e61_660.jpg Александр Курляндский Фото: Alexei Kobelev/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Советский и российский писатель, сценарист и автор мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер не от коронавируса. По сведениям информированного источника из его окружения, он страдал от онкологического заболевания.

Причиной смерти Александра Курляндского стало онкологическое заболевание. Он ушёл из жизни рано утром 21 декабря. Медики не выявили у него коронавируса, — сообщил телеканалу «360» собственный источник.

Он также добавил, что ему очень жаль, когда уходят «великие сценаристы, которые создали „Союзмультфильм“ — академию анимации и мультипликации».

Как писал NEWS.ru, о смерти Курляндского сообщили его близкие 21 декабря. Писателю было 82 года.

Александр Курляндский был не только сценаристом и автором мультфильма «Ну, погоди!». Он выступал также автором таких известных советских мультфильмов, как «Возвращение блудного попугая», «Весёлая карусель» и других детских проектов. Кроме того, он писал юмористические рассказы, некоторые из которых ложились в основу сюжетов киножурнала «Ералаш».

Сценарист является лауреатом премий «Золотой телёнок», «Клуба 12 стульев» и «Литературной газеты».