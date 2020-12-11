Знакомые убитой на Кубани девушки рассказали, какой она была

https://static.news.ru/photo/3f118666-3bd6-11eb-8cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После двойного убийства — своей 26-летней возлюбленной и её девятилетнего брата, которое совершил житель Армавира, знакомые жертвы высказали свои версии произошедшего.

Как рассказал приятель Виктории Юрий, в вечер страшной расправы мама Виктории была на работе, а младший брат остался дома один. Девушка сказала Юрию, что поедет к Акшину Г., с которым она состояла в романтических отношениях. Позже оказалось, что его подруга вела двойную жизнь.

Он мне позвонил, и мы выяснили, что она параллельно встречалась. Он звонил с её телефона. По ходу он заткнул ей рот, и она слышала весь разговор. Я думал, это шутка, и написал им СМС типа: «Вам делать нечего?», — рассказал «Москве 24» приятель жертвы.

По словам подруги семьи, которая знала Вику с самого детства, знала убитую как хорошего человека. По словам знакомой, виделись они нечасто, но совершенно точно, что Виктория никогда не вела разгульный образ жизни.

Позитивный, адекватный человек. Никогда негатив от неё не исходил, — сказала собеседница телеканала.

Анна (имя изменено), которая училась с Викторией в одном институте, тоже говорит о погибшей только хорошее. По её словам, погибшая была «доброй, милой, приличной», а знакомые до сих пор не верят в произошедшее.

Убийство, как полагают следователи, подозреваемый Акшин Г. совершил 10 декабря в квартире в городе Армавире. Во время ссоры он забил Викторию до смерти, а тело отнёс в ванную. Потом он отправился в соседнюю станицу Новоалексеевскую. Там в квартире родителей жертвы находился один младший брат. С ним Акшин тоже расправился с особой жестокостью.

После преступлений Акшин Г. прибыл в посёлок Джубга Туапсинского района, оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся. В соцсетях он опубликовал фотографии убитых и видео с мест преступлений, в котором заявил, что покончит с собой.

Как выяснилось, преступление было совершено на почве ревности. Убийца записал видеообращение и рассказал, что его возлюбленная с августа имела регулярную интимную связь с другим молодым человеком. За это он нанёс ей множество ударов по голове, от которых жертва скончалась. После он собирался учинить расправу над её братом. Говоря об убийстве, сам преступник утверждал, что пошёл на этот шаг не совсем из-за ревности, сообщал NEWS.ru.