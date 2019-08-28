https://static.news.ru/photo/ce691012-c9d2-11e9-ad65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Спортсмены волейбольной команды, в которой играет 17-летняя девушка, предположительно, изнасилованная полицейскими в Анапе, рассказали о самочувствии своей коллеги.

По словам одной из собеседниц журналистов, девушка улетела на соревнования в Сочи на следующий день после инцидента, передаёт « Московский Комсомолец ».

Даже ни у кого в мыслях не было отстранить её от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло, — подчеркнула она.

Она добавила, что пострадавшую не спрашивали о психическом состоянии, но она выглядит «нормально».

Инцидент произошёл в ночь на 26 августа. На одном из пляжей сотрудники патрульно-постовой службы подошли к 17-летней девушке, которая находилась в компании совершеннолетнего молодого человека. С помощью шантажа и угроз привлечь к административной ответственности они принудили её к интимной близости.

Сейчас идёт проверка всех обстоятельств произошедшего. Если вина стражей правопорядка будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы, писал News.ru.