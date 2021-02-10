Знакомые расчленённой под Петербургом женщины рассказали о её личной жизни

https://static.news.ru/photo/732c3efc-6b9f-11eb-b56c-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Знакомые убитой под Санкт-Петербургом гражданки рассказали журналистам о характере покойной. По словам подруг погибшей, жертва преступления являлась жизнерадостным и чутким человеком, пристрастия к алкоголю у неё не было, работала в банке, была на хорошем счету. По их словам, они не знают, как женщина оказалась в доме подозреваемого в расчленении.

Накануне в Ленинградской области правоохранители задержали возможного убийцу и расчленителя пострадавшей. Пойманный мужчина 1956 года рождения уже начал давать признательные показания. До этого вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе нашли пакеты с частями тела потерпевшей. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Она (убитая женщина. — NEWS.ru) была самым добрым и отзывчивым человеком, в ней простоты было больше, чем у кого-либо. Она весёлый и жизнерадостный человек. На работе была на хорошем счету, её ценили, так как она была ответственным человеком, — рассказала в беседе с телеканалом «Москва 24» подруга умершей по имени Наталья, знавшая покойную пять лет.

По мнению другой знакомой — Екатерины — жертве не везло в отношениях с мужчинами, хотя она хотела завести семью и детей, из-за чего иногда оказывалась в одиночестве.

Следствие считает, что 37-летнюю гражданку убили 7 февраля 2021 года в частном доме в городе Мурино. Во время употребления алкогольных напитков подозреваемый начал избивать потерпевшую, в результате чего она скончалась на месте. После расправы фигурант расчленил тело пострадавшей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийстве и расчленении трёх человек, скончалась в Хабаровском крае. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Женщина скончалась в больнице № 10 рано утром 29 декабря, не дождавшись приговора за убийства.

В конце января 2019 года в хабаровском посёлке Берёзовка были найдены останки мужчины. Главной подозреваемой стала 80-летняя женщина, сдававшая ему комнату. По версии следствия, она убила мужчину топором, а после расчленила тело и выбросила недалеко от дома. Позже оказалось, что Жукова причастна к убийству и расчленению тела восьмилетней девочки и 77-летней женщины, временно проживавшей в её квартире. Экспертиза признала женщину вменяемой.