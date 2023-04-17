Знакомая замученной сибирячки рассказала про отношения в ее семье Источник: изнасилованная и убитая сибирячка жила в благополучной семье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У зверски замученной и изнасилованной сибирячки по имени София благополучная семья, рассказала NEWS.ru знакомая убитой девушки. По ее словам, конфликтов в этой семье не было. Собеседница предположила, что София стала случайной жертвой.

Семья у них благополучная, конфликтов ни с кем не было. Думаю, София стала случайной жертвой, — сообщила знакомая девушки.

Информация о страшном преступлении была обнародована в Telegram-канале «Плохие новости 18+». В сообщении говорилось, что под Новосибирском изнасиловали и убили мать двоих детей. Девушку нашли полуголой. По имеющимся сведениям, она пропала после того, как была с мужем в гостях у родителей и возвращалась домой. Супруг уехал первым, а София немного задержалась. Известно также, что она вызывала такси, чтобы добраться домой.

Ранее в городе Ливны Орловской области 62-летний местный житель попытался заживо сжечь своего 39-летнего сына. Об этом сообщала пресс-служба СК России по региону. Отец облил мужчину бензином во дворе дома и поджег в ответ на оскорбления. Инцидент произошел 13 апреля во дворе многоэтажки на улице 3-я Набережная.

Между родственниками завязалась ссора, во время которой сын оскорбил отца. После этого глава семьи схватил стоявшую во дворе канистру с бензином и поджег одежду мужчины.