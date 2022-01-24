Знакомая погибшей в Омске семьи рассказала о причинах трагедии

Знакомая 14-летней девочки, убившей вместе с 17-летним парнем собственную мать, отчима и сестру, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что нового отчима подросток восприняла «сразу в штыки». По её словам, он часто ругался с матерью девочки, тогда как она сама скучала по прежнему отчиму, который воспитывал её с четырёх лет.

Знакомая рассказала , что нынешний отчим заставлял девочку заниматься большим хозяйством, чего она не любила, и припугнул её парня тюрьмой «за совращение малолетних», так как родители были против отношений девочки с 17-летним парнем. Женщина добавила, что Кристина любила младшего брата, а к сестре испытывала ревность. Именно это, по её мнению, и повлияло на выбор жертв.

Ревновала, говорила, что её больше любят, плюс переходный возраст, плюс первая любовь, что-то с головушкой случилось на этой всей почве. <...> А раз брата не убила, значит любила, я думаю, — подчеркнула она.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и её 10-летнюю дочь.

По данным регионального СК, 17-летний парень около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв. Там он ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата, за которой 14-летняя подозреваемая не хотела ухаживать.

После убийства девушка забрала шестилетнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в дом ворвался неизвестный и убил родителей. По её словам был составлен фальшивый фоторобот. Однако после анализа места преступления специалисты усомнились в правдивости показаний девушки. Дополнительные следственные действия подтвердили, что она лгала, подозреваемые сознались в совершённом преступлении.