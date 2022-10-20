Знакомая погибшей в ДТП якобы с Большовой рассказала NEWS.ru о покойной

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Анна Большова

Знакомая погибшей в ДТП, виновницей которого якобы является актриса театра и кино Анна Большова, рассказала NEWS.ru о покойной. По ее словам, девушка была приветливой матерью и женой. Накануне трагедии ее с детьми выписали из больницы.

Я ее (по данным СМИ, погибшую зовут Олеся Соколова. — NEWS.ru) хорошо не знаю, работали вместе одно время. Она очень приветливая девушка, скромная. Она проживала там в Грачевке или Тарутино. Семья, дети, вроде все как у всех. Она 13-го [октября] была в больнице с детьми, кто то из них болел. Не думаю что мать болеющего ребенка будет гулять пьяная по трассе, — рассказала знакомая погибшей.

Однако директор театра «Ленком» Марк Варшавер передал слова Большовой, которая заявила, что сбитая ею во время ДТП в Калужской области женщина сама бросилась под машину. Во время беседы главы «Ленкома» с актрисой она также рассказала, что авария произошла в сплошной темноте, ввиду чего скончавшаяся оказалась под колесами машины.

Смертельное ДТП произошло 14 октября в одном из населенных пунктов Жуковского района Калужской области, информацию подтвердила пресс-служба регионального УМВД РФ. Имя самой Большовой при этом не назвали и не подтвердили факт ее участия в ДТП.

По информации Telegram-канала Baza, в момент происшествия актриса находилась в своем Audi одна и была трезвая, но не заметила пешехода в темноте, поскольку двигалась по неосвещенной загородной дороге. Большова, как пишет издание, сама позвонила врачам и в полицию.