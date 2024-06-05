Знаки зодиака, которым сулят белую полосу: не жизнь, а сказка

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Жизнь делится на черные и белые полосы: кто-то сейчас переживает период неудач, а кто-то берет от жизни все. Астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет белая полоса.

В списке везунчиков оказались Овны, которые достигнут больших высот не только в творчестве, но и в своей профессии. А руководство заметит старания и вклад в развитие дела и не забудет наградить Овнов. Поддержки стоит ждать и со стороны близких.

Также повезет Близнецам, которые перешагнут свой страх и пойдут туда, куда они раньше боялись идти. Это может быть не только смена работы, но и переезд и даже вступление в брак. В любом случае представителям этого знака очень повезет.

Тройку счастливчиков замыкают Весы. Их ожидает счастье на личном фронте. Одиноким представителям знака судьба сулит встречу с интересным человеком. Если спутник уже есть, то у Весов появится шанс решить проблемы, которые могут портить взаимоотношения, заключила Глоба.

Ранее Глоба назвала знак зодиака, который разбогатеет в 2024-м. По ее словам, эти счастливчики получат большую прибыль. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, добьются успеха в бизнесе.