Знак Водолея: характер, талисманы и совместимость с партнерами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп Водолеев

Родившиеся под знаком Водолея по западному гороскопу отмечают свой день рождения в период с 20 (в некоторых источниках — 21) января по 18 февраля. Этими людьми управляют планеты Уран и Сатурн, их стихия — воздух. Это веселые и умные личности, не лишенные экстравагантности, любящие инновации и одаренные прекрасным воображением. Сегодня узнаем, какие камни и предметы считаются талисманами для Водолеев, в чем сильные и слабые стороны их характера, каковы Водолеи в любви и что обещают гороскопы Водолеям в год Дракона.

Особенности характера Водолеев

Водолеи — один из самых изменчивых знаков в западном гороскопе. Люди, рожденные в этот период, трудно привыкают к переменам, полны противоречий, страдают от резких перепадов настроения. Это прирожденные бунтари, испытывающие трудности с дисциплиной, решительные по натуре и пребывающие в вечной борьбе за независимость.

Среди сильных сторон личности людей, рожденных под знаком Водолея, можно отметить:

дружелюбие;

интеллект;

креативность;

любознательность;

миролюбие;

непосредственность;

оригинальность;

творческие способности;

умение выделиться из толпы.

К негативным особенностям характера Водолеев можно отнести:

неоднозначность;

непредсказуемость;

нужда в оценке со стороны окружающих;

отрицание авторитетов;

склонность к бунтарству;

чрезмерное свободолюбие;

чудачества, граничащие с нарушением приличий.

Особо стоит остановиться на таких особенностях Водолеев, как творческие наклонности и интуиция. Вкупе эти стороны характера позволяют им легко завязывать знакомства с нужными людьми. А яркая внешность и высокий уровень интеллекта позволяют легко войти в новый круг общения и стать там своим. Добавим, что, заполучив новые связи, Водолей продолжает поддерживать общение с «полезными» людьми долгое время, если ему с ними интересно и они общаются на одном языке. Именно поэтому с теми, кто родился под этим знаком, хорошо начинать новое дело — Водолеи станут не только надежными партнерами по бизнесу, но и со временем верными друзьями.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Особенности характера Водолея

Страсть ко всему новому толкает Водолеев на различные эксперименты, которые нередко заканчиваются изобретением различных инноваций в разных сферах. Люди этого знака любят пробовать все новое — еду, гаджеты, образ жизни, идеи, одежду, модные образы.

Обратная сторона этих качеств в том, что Водолей, достигнув цели, может потерять к ней интерес. Любовь к ярким образам и необычному поведению делает их порой чересчур эксцентричными, что может оттолкнуть нужных людей. Водолеи интуитивно видят возможности, которые предоставляет им судьба, но могут не воспользоваться ими по легкомыслию.

Из-за того, что люди этого знака зависят от мнения окружающих, им легко внушить нужную оппоненту идею. У Водолея имеется немало слабостей характера, а потому близкие, как правило, хорошо умеют манипулировать этим знаком.

Водолеи тяжело сближаются с людьми: им трудно открыться другому человеку. В первые встречи этот знак может показаться эмоционально холодным и равнодушным. Однако, продолжив общаться с ним, вы поймете, что это добродушный, участливый, искренний человек.

Характеристика мужчины-Водолея

В мужских представителях этого знака ярче всего выражена независимость, склонность к импульсивным поступкам, непредсказуемость. Тихая семейная жизнь не для него. Но поскольку Водолей отличается верностью второй половинке, то он постарается сделать ее частью своей компании, познакомив с родственниками, друзьями и их женами. Однако, несмотря на любовь к шумным компаниям, мужчина-Водолей также любит проводить достаточно времени в полном уединении. Это необходимо ему для обдумывания творческих замыслов и поиска духовного пути.

Отличается склонностью делать бескорыстно все возможное для близких ему людей, членов семьи, при этом для чужаков делать что-то не склонен.

В любви и отношениях с противоположным полом Водолей — настоящий романтик, однако важнее всего для него не физическая, а духовная близость с избранницей. Дружба будет важнее страсти. Это честный, мужественный, ответственный партнер, на которого любимая женщина может положиться в любой ситуации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Мужчина-Водолей

Мужские представители этого знака не потерпят унижения, недоверия, измен, предательства. Он не потерпит фальши в чувствах и скорее останется один, чем будет жить с женщиной, которую не любит.

Идеальной парой для мужчины-Водолея будет женщина, родившаяся под такими знаками, как:

Телец;

Весы;

Стрелец.

Характеристика женщины-Водолея

Несмотря на вечный поиск ярких эмоций в отношениях, женщины этого знака более чем практичны и рациональны. Для женщин этого знака по-настоящему полюбить мужчину — трудная задача, поскольку она боится открыться кому бы то ни было. Для нее в браке скорее будут важны дружеские отношения, нежели страсть. Становится прекрасной матерью и подругой для своих детей. При этом даже в большой семье умудряется сохранить независимость и личное пространство.

Идеальным партнером по браку для женщины-Водолея могут стать мужчины следующих знаков:

Близнецы;

Весы;

Стрелец.

Женщина-Водолей умеет отыскать подход к любому человеку: и среди близких, и среди друзей. В экспериментах со внешностью может иногда перегибать палку, то ударяясь в следование самым последним трендам, то одеваясь в удобную бесформенную одежду.

В быту Водолеи могут слыть как идеальными хозяйками, так и равнодушными к чистоте и уюту женщинами. Тут многое зависит от воспитания и личных предпочтений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Женщина-Водолей

Особенности здоровья Водолеев

Как и у всех других знаков западного гороскопа, у Водолеев имеются свои склонности к проблемам со здоровьем. Чаще всего родившимся под этим знаком следует уделять особое внимание правильной работе следующих систем и органов:

венозной системе ног;

голеностопным суставам;

гормональному балансу;

нервной системе.

Камни-талисманы Водолея

Водолеям, находящимся под управлением Урана и Сатурна, нивелировать негативные стороны характера, уменьшить проблемы со здоровьем, сгладить особенности поведения помогают следующие камни:

Аметист. Дает уверенность в себе, помогает восстанавливать силы.

Обсидиан. Помогает сконцентрироваться на самом важном, избавляет от пессимистичных мыслей.

Лазурит. Усиливает природную интуицию, успокаивает нервы, повышает привлекательность.

Аквамарин. Подчеркивает привлекательность и обаяние, помогает сохранять энергию, бережет от упадка сил.

Гранат. Благотворно влияет на кровеносную систему, помогает обрести любовь, усиливает привлекательность.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Камни-талисманы для Водолея

Другие талисманы для Водолея

Стихия Водолеев — воздух, поэтому усиливают их природные положительные качества все предметы или объекты, так или иначе связанные с воздухом.

Поскольку у Водолеев хорошо развита интуиция, им важна связь с божественным. Почерпнуть силы и уверенность в этом им может помочь фигурка ангела из горного хрусталя или кварца. Амулет в виде бабочки из золота или серебра повышает коммуникативные навыки Водолеев, благодаря чему им проще завести новых друзей или расположить к себе партнеров по бизнесу.

Хорошим талисманом для Водолея станут раскрытые крылья. Это может быть рисунок, ювелирное украшение, скульптура — важен сам символ.

Чтобы талисман действительно помогал своему владельцу, его лучше смастерить вручную. Такой подарок от близкого человека будет лучшим подспорьем во всех жизненных начинаниях Водолея.

Цвет Водолея

Цветом Водолея считается синий и все его оттенки, поскольку именно этот цвет ассоциируется со стихией воздуха. В жизненно важной ситуации Водолею лучше иметь на себе из одежды предмет этого цвета, даже если он будет не виден окружающим. Также рекомендуется использовать оттенки синего в интерьере дома или офиса. Это будет придавать человеку, родившемуся под воздушным знаком, уверенность в себе и помогать в раскрытии его лучших качеств.

Что ожидает Водолеев в год Дракона

Несмотря на то что знаки зодиака относятся к западной астрологии, а ассоциации календарного года с животными — к восточной, астрологи давно научились составлять гороскопы, совмещая эти две сферы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Цвет Водолея

Так, в год Дракона в гороскопе Водолея вполне вероятны следующие события:

продолжение перемен, начавшихся в предыдущий период;

время для активных действий в карьере;

период принятия судьбоносных решений;

перегрузка нервной системы;

изменения образа жизни;

резкие перемены в личной жизни;

проблемы с иммунитетом.

Знаменитые Водолеи

Поскольку Водолей — яркий и харизматичный знак, неудивительно, что именно к нему принадлежат многие знаменитости. Так, среди известных Водолеев можно отметить:

Авраама Линкольна;

Антона Чехова;

Аркадия Укупника;

Боба Марли;

Бориса Ельцина;

Веру Брежневу;

Владимира Высоцкого;

Вольфганга Амадея Моцарта;

Дженнифер Энистон;

Джона Траволту;

Дмитрия Менделеева;

Евгения Гришковца;

Екатерину Климову;

Константина Эрнста;

Криштиану Роналду;

Леонида Гайдая;

Леонида Ярмольника;

Льва Лещенко;

Майкла Джордана;

Ольгу Шелест;

Опру Уинфри;

Рональда Рейгана;

Светлану Ходченкову;

Сергея Эйзенштейна;

Чарльза Диккенса.

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