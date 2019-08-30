https://static.news.ru/photo/4fe4c346-cbd3-11e9-89b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дорожные службы убрали знак ограничения скорости до 80 км/ч, который находился на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) на 21-м километре магистрали. Обычный скоростной режим на МКАД составляет 100 км/ч.

Убрали, — цитирует представителя Центра организации дорожного движения ТАСС .

Пользователи соцсетей опасались, что камеры видеофиксации на этом участке могли перенастроить на 80 км/ч. Но в ЦОДД опровергли предположение водителей. По информации учреждения, участок 21-го км МКАД по итогам прошлого года попал в перечень аварийно-опасных мест.

Ранее News.ru сообщал, что количество автомобилей на магистралях Москвы за несколько дней возросло на 80–100 тысяч, а с 2 сентября ожидается «прибавка» ещё в 25–30 тысяч. Владельцам «железных коней» рекомендуют не выезжать на дороги в часы пик.