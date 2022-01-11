Злоумышленники расстреляли табун лошадей в Алтайском крае

В Алтайском крае полиция возбудила уголовное дело о гибели 53 лошадей в Петропавловском районе. Животные были расстреляны неизвестными, рассказали в паблике «Инцидент Барнаул». Как сообщили в региональном управлении МВД, дело расследуется по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

По словам владельца, табун расстрелян снайперски — по два выстрела под лопатку и под сердце. В Сети появилось видео с места расстрела.

Это не человек, а зверь какой-то. Так даже фашисты не поступали, — приводятся слова потерпевшего.

По предварительным данным, ущерб, нанесённый владельцу, cоставляет около 5 млн рублей. Делом занимается полиция. Специалисты изъяли пули и вырезки шкур с двух лошадей. После проведения экcпертизы будет установлена точная cумма ущерба.

Отмечается, что создана специализированная cледственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники cледственного управления, уголовного розыска, экспертно-криминалиcтического центра главка, которые окажут помощь Межмуниципальному отделу МВД России «Петропавловский».