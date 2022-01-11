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Злоумышленники расстреляли табун лошадей в Алтайском крае

14:10, 11 января 2022
Злоумышленники расстреляли табун лошадей в Алтайском крае Фото: pexels.com
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В Алтайском крае полиция возбудила уголовное дело о гибели 53 лошадей в Петропавловском районе. Животные были расстреляны неизвестными, рассказали в паблике «Инцидент Барнаул». Как сообщили в региональном управлении МВД, дело расследуется по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

По словам владельца, табун расстрелян снайперски — по два выстрела под лопатку и под сердце. В Сети появилось видео с места расстрела.

Это не человек, а зверь какой-то. Так даже фашисты не поступали, — приводятся слова потерпевшего.

По предварительным данным, ущерб, нанесённый владельцу, cоставляет около 5 млн рублей. Делом занимается полиция. Специалисты изъяли пули и вырезки шкур с двух лошадей. После проведения экcпертизы будет установлена точная cумма ущерба.

Отмечается, что создана специализированная cледственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники cледственного управления, уголовного розыска, экспертно-криминалиcтического центра главка, которые окажут помощь Межмуниципальному отделу МВД России «Петропавловский».

В конце ноября прошлого года сообщалось, что управление МВД по Приморскому краю начало расследование убийства амурского тигра. Тушу зверя обнаружил руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку Илья Корчевец, когда сам был на охоте. Предполагается, что животное могли убить случайно.

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