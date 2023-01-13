«Зло не ушло»: инфекционист оценил опасность пришедшего в Россию гриппа В Инфекционист Никифоров назвал пришедший в Россию грипп B менее опасным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грипп B, пришедший в Россию на смену гриппу A, имеет те же неприятные особенности, но более мягкий, рассказал Lenta.ru завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова профессор Владимир Никифоров. Сейчас ситуация с гриппом в России улучшается, но постепенно, подчеркнул он. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что приход гриппа B на смену A свидетельствует о хвосте эпидемиологического подъема.

Считают, что у него нет пандемического потенциала, он более мягкий, но все-таки он остается гриппом, это не просто ОРВИ. То есть все неприятные особенности гриппа имеются, но выражены в меньшей степени, чем у гриппа A (H1N1). <...> Большее зло поменялось на меньшее зло, но зло не ушло, — констатировал Никифоров.

Инфекционист добавил, что вакцина от гриппа, которая применялась осенью, рассчитана на смену штаммов. По его словам, она включает оба антигена, поэтому по-прежнему остается эффективной для защиты. Никифоров заверил, что «никаких сюрпризов» в случае с применением той же вакцины не будет.

Меры профилактики идентичны и при гриппе, и при COVID-19, и при ОРВИ, указал ученый. Профессор напомнил, что коронавирус «тоже никто не отменял», и хотя он стал менее агрессивным, ношение масок, мытье рук и прочие меры предосторожности все так же актуальны.

Ранее руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что грипп B не лучше A и тоже очень тяжелый. При этом Гинцбург отметил, что грипп В не бывает пандемическим.