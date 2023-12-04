Zivert в «Голосе», «закат» Сокурова, Пересильд и пацаны: что будет дальше?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Александр Сокуров, Анна Пересильд и Zivert

Появление Zivert в кресле наставника шоу «Голос», закрытый показ недопущенного к прокату фильма Александра Сокурова «Сказка» и откровения 14-летней актрисы Анны Пересильд о съемках в сериале «Слово пацана» — эти новости активно обсуждают в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных новостей дня — в обзоре NEWS.ru.

Чего ждать зрителям шоу «Голос» от Zivert, которая займет кресло наставника

Певица Zivert станет новым членом жюри в шоу «Голос» на Первом канале. Исполнительница займет кресло рэпера Басты (Василия Вакуленко) в новом сезоне передачи, подтвердила пресс-служба канала. В эти дни в Москве начинаются съемки программы. Вместе с Zivert на привычных местах жюри окажутся Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев — основатель и фронтмен группы Therr Maitz.

«Путь Zivert в конкурсе еще не начался, он абсолютно непредсказуем, и она пройдет его на глазах у всей страны», — заявили в пресс-службе.

«Голос» — это вокальное шоу талантов, российская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, придуманного в Нидерландах. Состоявшиеся музыканты берут под свою опеку начинающих артистов. При этом наставники выбирают своих фаворитов в ходе слепых прослушиваний — сидя спиной к сцене. Если звезда готова выбрать вокалиста, то она нажимает кнопку и разворачивается к конкурсанту.

Первый канал сообщил, что в слепых прослушиваниях примут участие 128 вокалистов, прошедших предварительный кастинг. После первого этапа в конкурсе останутся 48 претендентов — по 12 человек в команде каждого наставника. Как и в прошлом году, ведущей шоу станет Яна Чурикова.

Творческая команда обещает, что Zivert удивит зрителей экспериментальными подходами к номерам. Сама певица пока никак не прокомментировала эту новость.

Зиверт — настоящая фамилия 33-летней певицы. Она обрела широкую популярность у российского слушателя в 2018 году, когда ее хит Life возглавил чарты российского стриминга. Исполнительницу называли законодательницей нового стиля в российской поп-музыке. Вслед за ней многие звезды начали чередовать русскоязычные куплеты с англоязычными припевами. До певческой карьеры Зиверт работала стюардессой.

В октябре у Zivert вышел новый альбом под названием «В мире веселых». В конце ноября релиз на стриминговых площадках дополнился релизом для коллекционеров — на аудиокассетах и на грампластинках.

Телекритик Александр Горбунов заявил в комментарии NEWS.ru, что артистка хорошо себя проявит в качестве наставника, так как сможет привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры.

«В этом смысле Zivert — самодостаточный человек, четко достигающий целей, которых хочет достичь. Я думаю, тот посыл, который она несет в своих песнях, очень правильный и нужный, его поддерживает много людей», — заявил Горбунов.

Сокуров пояснил, почему не может продолжать работу в России

Народный артист России Александр Сокуров заявил 3 декабря в разговоре с NEWS.ru, что из-за запрета фильма «Сказка» к прокату его профессиональная карьера завершена. Эта информация появилась еще в ряде СМИ.

Затем режиссер в интервью ТАСС опроверг сообщения о том, что решил завершить карьеру. Он пояснил, что эти слова были вырваны из контекста. Сам он не планирует отказываться от съемок, но создаются такие условия, в которых он не может работать.

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась. <...> Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — сказал Сокуров РБК.

Премьера «Сказки» за рубежом состоялась 6 августа 2022 года на кинофестивале в Локарно в Швейцарии. На фоне боевых действий на Украине и запрета на показ российских фильмов в Европе фильм Сокурова в последний момент сняли с программы Каннского кинофестиваля.

13 октября 2023 года Министерство культуры РФ запретило показ «Сказки» на фестивале «КАРО.Арт» и отказало в выдаче прокатного удостоверения, не приведя конкретной причины запрета. Ведомство привело ссылку на подпункт «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения, который гласит: «в иных определенных федеральными законами случаях».

Режиссер сетует на то, что «Сказка», где деспотичные правители, герои исторических хроник встречаются в загробном мире с Иисусом Христом, так и не вышла в прокат в России. Только в июне показ состоялся в рамках фестиваля «Премьер интонации» в пространстве «Севкабель Порт». Режиссер охарактеризовал сюжет картины как «историко-фантастический». Сокуров подчеркивал, что его фильм является уникальным и очень важным для нашего времени.

Кинолента все-таки вышла в Сети, но на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак, а не на стриминговых платформах.

Фото: Пример интонации Фильм «Сказка»

Сокуров заявил в разговоре с NEWS.ru, что опасается того, что Собчак накажут из-за публикации запрещенного Минкультом фильма «Сказка». Сокуров подчеркнул, что очень благодарен Собчак за организацию закрытого показа ленты. Во время него в дискуссии участвовали журналист Андрей Колесников, режиссер Андрей Смирнов, журналист Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), режиссер Константин Богомолов, режиссер Ксения Альтенталлер и журналист Антон Желнов. Сокуров, выступая на закрытом показе, заявил, что его фильм посвящен не личности политика в истории, а роли характера политика в истории.

«Меня больше интересует не роль личности в истории, а роль характера. Не личность как сама огромная и объемная сила, которая влияет на происходящее, а маленькая-маленькая часть этой личности — характер. Вот он творит катастрофические деяния. Человек может быть гением в гуманитарной жизни, никакой гуманитарной ереси, но, боже мой, какой у него характер — это мужская проблема», — сказал Сокуров.

Почему отец был против съемок 14-летней Анны Пересильд в «Слове пацана»

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» сыграла 14-летняя Анна Пересильд — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. В многосерийном фильме героиня школьницы целуется с 24-летний актером, затем она подвергается сексуальному насилию со стороны члена преступной группировки.

Учитель был настроен против участия несовершеннолетней дочери в съемках, о чем рассказала сама юная актриса. Причина — обилие откровенных и жестоких сцен в картине. 14-летняя Пересильд призналась, что родители были скептически настроены по отношению к ее съемкам в сериале. Несмотря на желание Учителя уберечь дочь от непростой роли, девушка смогла его уговорить на съемки.

«Мы с Юлией подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У нее не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но все-таки решили, что для опыта нужно... Плюс с таким режиссером поработать. Но была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть», — рассказал Учитель.

Девушка призналась, что на съемочной площадке у нее произошел первый поцелуй с мужчиной. Партнер Пересильд по съемкам старше нее на 10 лет, женат и воспитывает ребенка.

«Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне прямо как к сестренке, это было очень классно. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — рассказала Анна во время онлайн-эфира в соцсетях.

Сериал вызвал ряд вопросов у общественности в связи с агрессивным поведением подростков и молодых людей в большинстве сцен. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец возмутилась тем, что несовершеннолетние не обращают внимания на маркировку «18+» и продолжают скачивать и смотреть сериал. Волынец обратила внимание на то, что в некоторых городах России дети выходят на улицы и имитируют в игре настоящие криминальные сходки. Ранее она обращалась в Роскомнадзор с просьбой проверить соответствие проекта указу о духовных ценностях. По ее мнению, фильм распространяет криминальную идеологию среди молодежи.

Волынец заявила в разговоре с NEWS.ru, что собирается добиваться запрета показа сериала в онлайн-кинотеатрах. Тем временем российский актер Сергей Бурунов, сыгравший в фильме, был восхищен сценарием картины. Артист отметил, что подобных историй в его карьере было немного. По его мнению, в сценарии нет «ни малейшей фальши и картонности».

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