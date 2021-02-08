https://static.news.ru/photo/bbc1e798-6a3c-11eb-989f-96000091f725_660.jpg Юрий Зинченко Фото: rusacademedu.ru

Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования (РАО). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Освободить Зинченко Юрия Петровича от должности президента Российской академии образования по его просьбе, — говорится в документе, опубликованном на сайте академии.

Временно исполняющим обязанности президента назначен вице-президент РАО и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

Продолжение той необходимой для общества научно-исследовательской деятельности, которую мы начали вместе в последнее время, потребует от меня ещё больше времени, сил и внимания. Прошу с пониманием принять моё непростое решение оставить административную работу на посту президента РАО и сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности, — приводит ТАСС слова Зинченко.

Юрий Зинченко стал президентом Российской академии образования в октябре 2018 года. Он был предложен в преемники действующей на тот момент главой РАО Людмилой Вербицкой, а также единогласно выдвинут отделениями академии и инициативными группами.

Ранее стало известно, что замглавы Министерства культуры РФ Николай Овсиенко сложил полномочия. Овсиенко является уроженцем города Золотоноша Черкасской области. Он родился 8 октября. Учился чиновник в Московском государственном университете имени Н. Э. Баумана и получил диплом в 1984 году. В 1992 году стал выпускником Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 2011 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО). В феврале 2019 года пришёл работать в Минкультуры. Там он курировал деятельность департамента управления делами и департамента науки и образования в части имущественных отношений, писал NEWS.ru.