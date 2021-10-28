Обвиняемым по делу пожара в ТЦ «Зимняя вишня» вынесли приговоры

Космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту 17 октября совершил посадку. Съёмочная группа вернулась на Землю после съёмок фильма «Вызов». Лента рассказывает о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября.