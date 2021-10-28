Обвиняемым по делу пожара в ТЦ «Зимняя вишня» вынесли приговоры

Обвиняемым по резонансному пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который в 2018 году унёс жизни порядка 60 человек, из них 37 детей, вынесли приговоры. NEWS.ru подготовил фотохронику заседания суда.
Генеральный директор управляющей компании ТРК «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, приговорённая Заводским районным судом в Кемерово к 13,5 года
Александр Патрин/РИА Новости
Технический директор комбината ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев (справа), приговорённый Заводским районным судом в Кемерово к 11 годам
Александр Патрин/РИА Новости
Генеральный директор управляющей компании ТРК «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок
Александр Патрин/РИА Новости
Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания - собственник торгового комплекса) Юлия Богданова (справа)
Александр Патрин/РИА Новости
Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – собственник торгового комплекса) Юлия Богданова
Александр Патрин/РИА Новости
Генеральный директор управляющей компании ТРК «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок и сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин
Александр Патрин/РИА Новости
Технический директор комбината ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев
Александр Патрин/РИА Новости
Руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, проходящий обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Александр Патрин/РИА Новости
Технический директор комбината ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев
Александр Патрин/РИА Новости
Начальник службы пожаротушения ФГКУ «Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области» Андрей Бурсин
Александр Патрин/РИА Новости