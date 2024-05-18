Зима не отпускает, морозы до минус 15: какой будет погода в РФ 20–26 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москву вернется комфортная погода, на севере Европейской России будет теплее, чем на юге, а на Чукотке сохранится зима. Сибирь и Камчатку ждут дожди, а на севере Урала возможен снег. О том, какая погода ждет россиян на неделе с 20 по 26 мая, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве и центре европейской части

В начале недели, как и в предшествующие ей выходные погоду в европейской части России будет определять антициклон. На всей этой территории, за исключением северо-запада и московского региона, будет преобладать прохладная погода без осадков.

«На восточной периферии антициклона перемещение воздушных масс с севера и северо-востока приведет к тому, что аномальные температуры будут ниже нормы во всем Приволжском федеральном округе и на Урале на 2–3 градуса. До середины недели восток Европейской России будет во власти холода. На западе и северо-западе, напротив, будет тепло. В Москве наступает суперпогода», — рассказал Роман Вильфанд.

В начале недели, 20 мая, в столичном регионе в ночные часы прогнозируется 4–8 градусов, в дневные часы — 21–23. В последующие дни ночные температуры не будут опускаться ниже 8–13 градусов, а дневные останутся в диапазоне 19–24. С четверга, 23 мая, ночами ожидается 7–11 градусов, в дневные часы — 18–22.

В более южных субъектах Центрального федерального округа — в Тульской, Калужской, Рязанской областях — температуры будут ниже на 1–1,5 градуса.

«С субботы в Москве и регионе наступает период комфортной майской погоды, осадков до середины недели не прогнозируется. В последующем местами возможны небольшие кратковременные дожди», — спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра.

Поволжье будет находиться в холодной части антициклона. Ночные температуры там прогнозируются в диапазоне 2–7 градусов, дневные — 14–19, на юге округа местами к середине недели днем будет выше 20. Сильных осадков не прогнозируется, небольшие возможны начиная со вторника-среды, добавил Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будет ли тепло в Петербурге

В начале недели в Петербурге и Ленинградской области температуры приблизятся к стандартным после превышений норм в выходные: в ночные часы до 9–11 градусов, в дневные — до 19–21 градуса. Погода будет малооблачной, осадков не ожидается.

В теплой части антициклона, накрывшего Европейскую Россию, окажется Калининградская область. Там в дневные часы прогнозируется до 25 градусов.

К чему готовиться жителям южных регионов

В Южном федеральном округе научный руководитель Гидрометцентра прогнозирует прохладную погоду, которая впоследствии должна нормализоваться.

«В Краснодарском крае температуры в начале недели будут ниже, чем в Москве: 16–18 градусов. Но со вторника и до конца рабочей недели температурный фон будет расти до 24–27 градусов в дневные часы. Преимущественно будет ясно и без осадков», — отметил Вильфанд.

В Астраханской области, по его прогнозам, температурный фон будет близок к многолетним значениям. В понедельник-вторник днем в Нижневолжском регионе ожидается 20–25 градусов, а в последующие дни потеплеет до 24–27.

Где будут идти дожди и снег

На севере Урала — на Ямале и Ханты-Мансийском автономном округе — будет холодно. Ночные температуры там прогнозируются отрицательные — минус 2–5 градусов, к середине недели они повысятся до нулевой отметки. Днем — в диапазоне 3–8 градусов выше ноля. Там также ожидаются осадки в виде дождей и снегопадов.

На юге и в центре Урала — в Свердловской, Челябинской, Курганской и южных районах Тюменской области — в начале недели «без осадков, но при этом тепла там ждать не приходится», констатирует Роман Вильфанд. Температура воздуха в этих регионах по ночам будет в диапазоне от ноля до +5 градусов, местами возможны заморозки. В дневные часы там прогнозируется 12–17 градусов.

На юге западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях — неделя будет преимущественно дождливой. В ночные часы там ожидается в диапазоне 4–9 градусов выше ноля, в дневные — 15–20. При этом в течение недели температуры могут сильно колебаться, прогнозирует собеседник NEWS.ru. По его словам, погода в этих регионах «будет неустойчивой из-за схождения воздушных масс с Северного Ледовитого океана и юга азиатской части страны».

В Красноярском крае по ночам прогнозируется 2–7 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 20. В Туве, Хакасии и на юге Забайкалья в дневные часы будет до 20–25, а на севере Забайкальского края — на 5–7 градусов прохладнее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой будет погода на востоке России

В Амурской и Еврейской автономных областях, в Приморье и на юге Хабаровского края почти всю неделю ожидается нормальный для этого времени года температурный режим. По ночам 3–8 градусов тепла, днем — 16–20.

На Камчатке будет господствовать циклон, поэтому там в течение всей недели прогнозируются осадки преимущественно в виде дождей. Температура воздуха по ночам 2–5 градусов, местами она будет понижаться до нулевой отметки, особенно в центральных континентальных районах полуострова. В дневные часы столбики термометров покажут 7–9. На севере Хабаровского края, в Магаданской области ожидается на 2–3 градуса ниже.

В центральных районах Якутии ожидается вполне приличная для конца мая погода. По ночам будет от –1 до +2, в дневные часы — около 10 градусов. К середине недели прогнозируется повышение температурного фона до 15–17.

«На Чукотке погода не сахар», — отметил Роман Вильфанд.

По его словам, местами в континентальных районах полуострова ночные температуры будут доходить до 10–15 градусов мороза, в дневные часы потеплеет до минус 3–5. На побережье возможно до +2.

Когда лето начнется в Москве

Началом климатического лета принято считать период, когда среднесуточная температура поднимается до отметки 15 градусов тепла и выше. Например, в Москве оно обычно начинается 26 мая, но в 2023 году, несмотря на холода, наступило на три дня раньше — 23 мая.

«Лето в этом году наступит в обычные сроки — это последняя пятидневка мая. Это если мы говорим про Москву, про центр Европейской России», — рассказал ранее с NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога Александра Ильина, до конца месяца дневная температура воздуха в Москве больше не опустится ниже 10 градусов. Но она будет достаточно неустойчивой, то опускаясь ниже 15, то поднимаясь выше 20 градусов.

«С позиции сегодняшнего дня устойчивого повышения температуры не ожидается. Она так и будет скакать. Большая часть третьей декады мая — это 18–23 градуса. Это норма, даже чуть выше нее. Как раз во второй половине третьей декады лето и наступит», — заметил синоптик.

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