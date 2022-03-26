Жёсткий урбанизм: москвичей тревожит будущее парка «Покровское-Стрешнево»

На севере Москвы местные жители и экологические активисты выступают против проекта реконструкции природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». Эта зелёная зона является особо охраняемой природной территорией (ООПТ), а также входит в границы объектов культурного наследия, поскольку здесь располагается одноимённая усадьба и ещё несколько старинных построек. Департамент капитального ремонта планирует реализовать проект благоустройства лесопарка, который по мнению местных жителей нанесёт вред прудам, родникам и существующим экосистемам. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Уход воды

В феврале сотрудники департамента капитального ремонта Москвы начали подготовку к «мероприятиям по сохранению и восстановлению территории» природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». Как заявил замглавы ведомства Сергей Мельников, в зелёной зоне начался демонтаж дорожных покрытий и рытьё траншей для водоснабжения, электроосвещения и сетей связи.

Ввиду особенностей территории и для минимизации воздействия на сложившуюся экосистему парка траншеи прокладываются под дорожками. Работы частично выполняются с использованием установки для горизонтально направленного бурения, а также вручную, с минимальным привлечением тяжёлой техники. Во время работ вдоль дорожек для безопасности отдыхающих уберут сухостойные и поваленные деревья. Всё это необходимо провести перед тем, как приступить к устройству новых дорожек, спортивных и детских площадок, павильонов и других инфраструктурных объектов парка, — сообщил Мельников.

В частности, работы начались на каскаде Иваньковских прудов, расположенных на речке Чернушка. Местные жители, как выяснил NEWS.ru, опасаются: если на них будут проводиться мероприятия по водопонижению, это не лучшим образом скажется на водоёмах. К тому же вопросы возникают и к будущему родника «Царевна Лебедь» — единственному в Москве источнику грунтовой воды питьевого качества. Планируется также срезать склон Елизаветинского оврага, горизонтально загнать в склон трубы и поставить несколько металлических камер на полтора кубометра воды каждая, объединив 15 выходов родников в четыре, а затем установить подпорную стенку.

pspark/vk.com

Жители боятся, что после этих работ вода в источники может не вернуться, из-за чего обмеление грозит реке Химка, а понижение уровня грунтовых вод ставит под угрозу существование древесно-кустарниковой растительности лесного массива. Также они полагают, что уголок заповедной природы, каким считается парк «Покровское-Стрешнево», подвергается жёсткой урбанизации с уничтожением сотен деревьев и среды обитания животных.

Как рассказала NEWS.ru москвичка Светлана Брагина, в Елизаветинском овраге, например, планируется нагельное закрепление склонов. В них будут забивать «более тысячи анкеров» — «гвоздей» по 10 сантиметров в диаметре — для борьбы с подвижками грунта.

Чиновники обосновывали необходимость таких работ наличием оползневых процессов. Оползневых процессов там нет, но специалисты говорят, что в результате запланированных работ эти процессы как раз могут начаться, — поясняет Брагина.

По её словам, в первоначальном проекте была запланирована металлическая тропа по дну оврага, которая бы полностью уничтожила возможность подъезда к зоне родников, например, для их очистки от валежника и проведения других работ. Но эту тропу удалось исключить из перечня работ, как и добиться исключения из проекта кафе, а также лодочной станции и пирса на одном из прудов.

Кроме этого, по словам Брагиной, работы «нарушают ряд видовых раскрытий, которые являются предметом охраны объектов культурного наследия». Исторические виды будут заграждать, например, беседки и кинобудка, которую, как отмечают защитники леса, в столичной мэрии называют амфитеатром. Почти вся территория парка входит в границы объектов культурного наследия регионального значения, а ещё 39 гектаров — объекта культурного наследия федерального значения.

Объём работ достаточно большой. Проектом предусмотрено большое количество освещения по всей территории, включая заповедную зону. Планируется укладка искусственного покрытия по всем дорожкам. Само покрытие достаточно хорошее и позволяет воде проникать сквозь него, но для того, чтобы уложить это покрытие, необходимо заглубление от 40 до 60 сантиметров. Это грозит повреждением корням и не очень понятно, что будут делать с почвой. До этого почву смешивали с кусками асфальта и вывозили её, что недопустимо, поскольку почва ООПТ — особо ценная, — продолжает Светлана Брагина.

pspark/vk.com

Между тем а департаменте капитального строительства обещают, что центральная часть парка останется заповедной и трогать её не будут . Как заявил Сергей Мельников, «там только проведут ремонт уже существующей инфраструктуры, которую часто используют местные жители», а объекты для активного отдыха и развлечений расположат «на периферии, ближе к жилым домам и транспортным магистралям».

Власти Москвы собираются «реализовать мероприятия по принципу „пять парков в одном“». Помимо заповедной центральной части, в зелёной зоне появится «эколого-просветительский парк» — территория, которая рассчитана «на более интенсивное посещение людьми». «Историко-культурный парк» будет оборудован вокруг храма и усадебного ансамбля, который обещают отреставрировать. «Досугово-рекреационный парк» устроят около Иваньковских прудов, он по замыслу проектировщиков станет наиболее посещаемой территорией с беседками, туалетами и пляжной зоной с кинотеатром. От двух последних, как и от лодочной станции, власти отказались, заменив их газоном и упомянутым амфитеатром.

В северной части массива появится «спортивный парк», который, по данным столичной мэрии, оборудуют на месте гаражей и не в границах ООПТ. Там появятся спортплощадки с беговой дорожкой, площадками для воркаута и скейт-парк.

Интернет-голосование вместо слушаний

В ответ на заверения чиновников столичного департамента капитального ремонта, местные жители отмечают, что власти их не желают слышать. Как отмечает Светлана Брагина, члены инициативной группы и депутаты разных уровней отправляли многочисленные запросы относительно того, что планируется делать с парком, но им долго отказывали «под предлогом того, что это интеллектуальная собственность проектировщиков». И только недавно чиновники предоставили проектную документацию после обращения жителей в Общероссийский народный фронт.

Никаких альтернатив никто не предлагал. Не было вообще такого явления, как общественное обсуждение или публичные слушания в нарушение приказа Минприроды № 999, который чётко говорит, что на стадии технического задания проект в части оценки воздействия на окружающую среду должен проходить общественные обсуждения. Но вместо этого прошло голосование на портале «Активный гражданин» с участием 200 тысяч человек, из которых якобы 79% проголосовали за. Но законодательно голосование не равно общественному обсуждению, и в данном случае речь идёт о нарушении ряда положений Градостроительного кодекса, — описывает происходящее Светлана Брагина.

Усадьба Покровское-Стрешнево pipstreshnevo/vk.com

Она напомнила, что инициативная группа в защиту природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» была создана в 2018 году. Уже тогда, по словам Брагиной, «власти ухудшили гидрологическую ситуацию, неграмотно проведя реабилитацию каскада прудов на реке Чернушка, которые сейчас заилены, уровень воды в них упал». В результате на прудах регулярно происходит мор рыбы, а сами водоёмы «никто не взял на баланс». Теперь активисты опасаются, что такая же участь ждёт родники, которые «останутся без соответствующего обслуживания».

Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» располагается на месте одноимённой усадьбы, ансамбль которой является объектом культурного наследия федерального значения. Там расположены главный дом, построенный в 1800-е годы, пристройки конца XIX века, оранжерея XVIII-XIX веков, церковь, возведённая в 1750 году, и ограда вековой давности. С 1998 года зелёная зона получила статус ООПТ. В её границы входят два памятника природы — долина реки Химки и родники в долине реки Химки.