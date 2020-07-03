«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра с грозой

https://static.news.ru/photo/7aeeae36-bdb7-11ea-8075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидающиеся грозы и сильный ветер послужили поводом для объявления в Москве и Подмосковье «жёлтого» уровня погодной опасности. В Гидрометцентре предупредили, что непогоду с порывами ветра до 15 м/с можно ожидать 4 июля с 11.00 до 21.00.

Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — сказано в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что июль с его переменчивой погодой может быть опасен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Поэтому им лучше ограничить выход на улицу. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков.