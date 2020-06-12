«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до конца выходных

https://static.news.ru/photo/1b56cfa2-ad1e-11ea-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентром России объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера 14 июня.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Такая ситуация сложилась из-за сильного порывистого ветра, который поднялся вечером в пятницу, 12 июня, а также грозы. На территории столицы и области зарегистрированы случаи ДТП, возможно, связанные с погодными условиями, а также падения деревьев, провисания и обрыва проводов.

Жителям не рекомендуется находиться около деревьев и шатких конструкций. Во время вождения автомобиля необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Предупреждение действует до 21:00 14 июня.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальной жаре в центре европейской части России с 16 июня. В Москве температура может подняться выше 30 градусов тепла.