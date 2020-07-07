Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

https://static.news.ru/photo/4718a75e-c04d-11ea-aeaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с грозой. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении учреждения.

Синоптики предупредили, что в Москве во вторник с 18.00 до полуночи ожидается гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду. А в Подмосковье с 15.00 вторника сутки действует предупреждение о ливне с грозой и шквалистым ветром порывами 17-22 метра в секунду.

Ранее специалисты пообещали москвичам 7 июля кратковременные дожди и грозу при аномально высокой температуре воздуха. Днём воздух в столице прогреется до плюс 31–33 градусов, а ночью станет прохладнее, около плюс 17 градусов. Кроме того, вечером 7 июля в Москве и Подмосковье эксперты прогнозируют ливни с грозами, смерчи и град, писал NEWS.ru.