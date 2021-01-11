«Жёлтый уровень» погодной опасности объявили в Москве

https://static.news.ru/photo/be4ca6a6-54a7-11eb-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за гололедицы.

Согласно данным прогностической карты учреждения, предупреждение будет действовать до 21:00 13 января.

Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 12–13 января на европейской части России усилятся морозы. По его словам, превышение нормы составит 7–13 градусов. При этом он отметил, что в ближайшее время рассчитывать на скорое потепление не приходится. Суровые морозы затронут почти 40–50% территории России.

В Москву на этой неделе придут настоящие зимние суровые морозы. Погода будет по-настоящему опасной, из мягкой зима превращается в жёсткую и аномально холодную для столицы. С 13 января максимальная температура будет составлять минус 15 градусов. Синоптики предупредили, что такая погода является опасной.