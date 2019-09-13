https://static.news.ru/photo/24d4646e-d604-11e9-bd7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и Московской области.

Предупреждение связано с высоким риском возникновения пожаров. Оно будет действовать до 00:00 15 сентября.

Местами прогнозируется четвёртый класс опасности.

Ранее News.ru писал, что четверг, 12 сентября, в Москве стал вторым самым тёплым днём за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. Как сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура в столице совсем немного не дотянула до абсолютного рекорда.