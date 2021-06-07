«Жёлтый уровень»: москвичей предупредили о погодной опасности

https://static.news.ru/photo/23aafd5a-c67b-11eb-a409-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен Гидрометцентром в Москве и области 6 июня. Причиной стали ожидающиеся сильный ветер и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Жёлтый — погода потенциально опасна, — отмечается в сообщении.

Гидрометцентр указал, что грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в регионе с 09:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что купальный сезон в столице начнётся во второй половине следующей недели. Охладиться в воде можно будет ближе к выходным, сообщает Гидрометцентр РФ. Ночью температура воздуха, начиная с понедельника, 7 июня, прогреется до 10–13 градусов тепла.