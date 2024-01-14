«Жуткий холод»: жители Новомосковска пожаловались на отсутствие отопления Жительница Новомосковска заявила, что осталась без отопления в сильные морозы

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Жительница Новомосковска Алена заявила в комментарии NEWS.ru, что в ее квартире отключили отопление в сильные морозы. При этом, по ее словам, местные инстанции не реагируют на обращения и звонки местных жителей.

У нас всю зиму было холодно, пока топили, сейчас из-за аварии еще хуже. В квартире жуткий холод. Пишут, что аварийная ситуация произошла пару часов назад, но на самом деле батареи уже с утра были холодные. Звоним в инстанции, никто не отвечает. Сейчас температура составляет минус 13–15 градусов, и конечно, эта история не радует, учитывая, что у меня маленький ребенок. Надеюсь, что отопление быстро вернут и нам не придется мерзнуть несколько дней, как это было в других регионах, — сказала Алена.

Ранее стало известно, что в городе Новомосковске Тульской области произошла коммунальная авария на электростанции. По информации властей, подача тепла снижена в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и одной больнице. На ликвидацию аварии направлены все силы и средства.

До этого сообщалось об отключении отопления в Новосибирске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В результате коммунальной аварии без отопления остались 104 жилых многоквартирных дома, 13 объектов социального значения, а также ряд других объектов.