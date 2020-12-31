«Жуть»: арт-объект с замороженной рыбой возмутил жителей Казахстана

https://static.news.ru/photo/1d2ecf7e-4b65-11eb-be73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/5-tv.ru

Новогодняя скульптура, установленная в казахстанском городе Петропавловске, вызвала шквал критики среди местных жителей и зоозащитников.

Возмущение вызвал арт-объект в виде ледового аквариума — в большой глыбе дна заморозили двух щук и трёх карасей. Однако горожане не оценили украшение и назвали его «жутью», «рыбьей кунсткамерой» и «суповым набором». Родители, в свою очередь, отметили, что подобное искусство способно травмировать детскую психику.

Некоторые также заметили, что скульптура лишь перевод продуктов. По их мнению, лучше всего рыбу разморозить и съесть, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что занимающаяся производством алкоголя башкирская компания заявила о своём намерении участвовать в торгах по покупке скандального памятника Алёнке. По словам предпринимателей, они решили сделать скульптуру символом контрафактной продукции.

Памятник был установлен к 250-летию села Новая Алёновка в Нововоронеже. Арт-объект из-за мрачности уже назвали «памятником русской смерти». Многие сказали, что это «творение» является «чертовщиной» и «уродством».