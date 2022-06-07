Депутат Госдумы: в ПАСЕ устали от антироссийской пропаганды Депутат Госдумы Журова: в ПАСЕ устали от антироссийской пропаганды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru сообщила, что в Европе устали от пропаганды и хотят знать российскую точку зрения на происходящее в мире. По словам депутата, к ней регулярно обращаются европейские коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы с просьбой предоставить им альтернативное мнение.

У меня есть ряд коллег, с которыми мы работали в Парламентской ассамблее Совета Европы, и эти люди заявляют, что уровень накала пропаганды и дезинформации пробил все мыслимые и немыслимые границы. Также они просят меня предоставлять им альтернативную, российскую точку зрения, потому что даже они начали чувствовать, что все, это уже перебор, — заявила Журова.

В начале этого года немецкая комиссия по надзору за СМИ приняла решение запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Россия обвинила Германию в том, что немецкий регулятор всячески препятствовал аккредитации RT DE в стране, назвав такие действия дискриминацией.

24 мая YouTube заблокировал канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к содержимому было невозможно получить даже при подключении VPN, несмотря на то что предупреждение указывало именно на блокировку в определённой стране.

До этого YouTube заблокировал девять тысяч каналов и более 70 тысяч видео, посвященных событиям на Украине. Основной причиной блокировки стало нарушение требований к контенту.