Журналисты выясняют причину экологической катастрофы на Камчатке

https://static.news.ru/photo/8faaf80e-1512-11eb-b734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

В сентябре в Интернете появились видео и фото с кадрами жёлтой пены и выброшенными на берег морскими животными вдоль побережья Камчатки. Уже почти месяц рассматриваются несколько версий случившегося: утечка ядохимикатов с местного полигона, извержение вулкана, разлив топлива, воздействие токсичных водорослей. Съёмочная группа LIFE отправилась в регион, чтобы провести собственное расследование и разобраться, что стало причиной экологический катастрофы.

Я сама родом с Камчатки. Когда узнала от своих друзей о том, что с Тихим океаном что-то неладное, стала искать информацию. Её не было. Были эмоциональные посты блогеров в соцсетях. Было видео с побережья, но не было никакой официальной информации. Буквально за час мы с оператором Александром Панковым собрались и отправились в аэропорт, чтобы попытаться разобраться в том, что случилось, — рассказала автор документального фильма Александра Ли.

Съёмочной группе удалось пообщаться с губернатором региона, учёными, экологическими активистами, сёрферами, которые первыми забили тревогу. Совместно с командой научного отдела Кроноцкого заповедника и группой дайверов команда LIFE вышла в открытое море, чтобы поднять со дна представителей погибшей морской фауны для проведения собственного независимого расследования.

Ли подчеркнула, что всех интересует одно: что же всё-таки случилось, и как люди теперь могут помочь Тихому океану.

Ранее учёные назвали примерную площадь загрязнения воды на Камчатке, которое, как полагали на тот момент, могло привести к экокатастрофе. К югу от Авачинской бухты поверхность океана отличается от нормальной необычной пеной на волнах и помутнениями тёмно-зелёного оттенка. Длина полосы загрязнения составляет примерно 40 километров по прямой, а ширина колеблется от 30 до 100 метров от берега. Этот след, как подчеркнули учёные, «имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении»..

В конце сентября в Сети появились фото и видео якобы с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы также сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже.

Первой и основной версией случившегося было техногенное заражение воды. Ответственные ведомства и специалисты проводили проверки — так, выяснялось, не проводился ли сброс в океан ядохимикатов Козельского полигона и не было ли утечки ракетного топлива с военного полигона Радыгино. Кроме того, сообщалось, что благодаря спутниковым снимкам удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Ачинского залива. Тем не менее было признано, что не это стало причиной экологического кризиса, писал NEWS.ru