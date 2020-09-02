Журналисты выяснили, как школы будут совмещать учёбу с выборами 11 сентября

https://static.news.ru/photo/2e30b438-ed03-11ea-b402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство просвещения и Центризбирком не дали указаний школам о том, как работать во время выборов. Первый день досрочного голосования приходится на пятницу, 11 сентября. В регионах из положения выходят по-разному: где-то хотят распустить детей на длинные выходные, где-то будут проводить «день здоровья» на свежем воздухе, а где-то вернутся к формату дистанционного обучения.

Так, занятия на улице выбрали в Иркутской, Белгородской, Оренбургской, Пензенской областях и в Татарстане. Речь идёт о физкультуре и ОБЖ, также предусмотрены форматы экскурсий. При этом в Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка в проведут в библиотеках.

В Воронежской и Липецкой областях, а также в Чувашии школьников и учителей, как и весной, на время выборов переведут на удалёнку. А в Ямало-Ненецком автономном округе каждая школа будет работать по индивидуальному плану.

В Тамбовской области форматы решили совместить. Часть учеников 11 сентября придут в школу и будут заниматься в кабинетах не задействованных для выборов. В школах для детей и избирателей будут организованы разные входы. При этом для некоторых классов будут предусмотрены уличные форматы занятий.

Еще в ряде регионов, в том числе в Курской и Орловской областях, с окончательными решениями пока не определились, хотя тоже склоняются к проведению «внеклассных оздоровительных мероприятий». А вот в Пермском крае возникшую проблему решили радикально: там школьников в дни голосования вообще освободят от уроков, пишет «Коммерсант».

С 11 по 13 сентября в регионах России пройдут выборы в разные уровни власти. Голосование решили растянуть на три дня из-за пандемии коронавируса.

31 августа, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что система дистанционного электронного голосования на сегодняшний день не готова к применению в масштабах всей страны.