Журналисты выразили соболезнования потерявшему жену Андрею Норкину

https://static.news.ru/photo/7417bc80-b08b-11ea-a372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущие Леонид Закошанский и Дмитрий Борисов выразили соболезнования Андрею Норкину в связи со смертью его супруги Юлии от инфаркта.

Ведущий «Ты не поверишь!» на НТВ отметил, что лично не знаком с журналистом.

Всё, что могу сказать, соболезную. Большое горе у человека, — отметил Закошанский.

На «Первом канале» 8 июня вышел выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной. В конце выпуска ведущий сказал, что для радиоведущей это был последний эфир. Передачу снимали в конце мая. Речь журналистки было решено не вырезать.

Всё, что я считал возможным, сказал в послесловии к последнему эфиру с участием Юли. Спасибо за понимание, — цитирует «Полит Эксперт» Борисова.

Как писал NEWS.ru, Андрей Норкин вернулся к съёмкам на телевидении спустя десять дней после похорон жены. Ведущий даже удивил зрителей шуткой, с которой начал эфир очередного «Места встречи».

Жена журналиста, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина, которая умерла 4 июня на 53-м году жизни. В это день её супруг вёл передачу «Место встречи» на НТВ. Во время прямого эфира он неожиданно покинул студию. Соведущий Иван Трушкин заявил, что его коллега уехал в связи с семейными обстоятельствами. Норкину похоронили на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино. Супруги воспитывали четверых детей — сына Юлии от первого брака, дочь Андрея, усыновлённых Артёма и Алексея.