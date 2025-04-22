Журналисты вспомнили пять цитат, ошибочно приписываемых Ленину «Московские новости»: Ленин не называл цирк важнейшим из искусств

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В день 155-летия со дня рождения лидера коммунистов Владимира Ленина журналисты «Московских новостей» выделили пять известных выражений, ошибочно приписываемых ему. Их происхождение связано либо с интерпретациями, либо с художественными произведениями, либо с ошибочными утверждениями в интернете. В их число попали слова о кино и цирке как важнейших видах искусства и характеристика революционера Льва Троцкого как «политической проститутки».

Одна из таких фраз, якобы написанная Лениным в письме из Цюриха в Россию в 1916–1917 годах, звучала как «Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе в гостинице». В действительности Ленин не отправлял подобных писем из Швейцарии, а сама цитата впервые появилась в 2007 году на сайте LiveJournal. Также Ленину приписывают выражение «Нас помнят, пока мы мешаем другим». Эта строка из песни группы Nautilus Pompilius стала ассоциироваться с Лениным после появления в 2004 году коллажа с его изображением и словами. А утверждение о политических проститутках звучало в кинофильме «Ленин в Октябре»: герой называет так предателей партии, но речь о Троцком там не идет.

Утверждение о том, что любая кухарка может управлять государством», представляет собой искажение слов Ленина, который в 1917 году отмечал, что кухарки и рабочие не имеют достаточных знаний для управления страной, и призывал обучать их этому. А цитата о том, что важнейшими из всех искусств в условиях безграмотности народа являются кино и цирк, восходят к беседе с Лениным наркома просвещения Луначарского, который не упоминал в своих воспоминаниях ни цирк, ни безграмотность.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что социалистические идеи Ленина на сегодняшний день востребованы как никогда. По его словам, России не подходит капиталистический строй из-за размеров страны и ее особенностей. Он добавил, что Ленин смог собрать новую страну на руинах Российской империи, и предложил новую политику, основанную на социальных гарантиях, на поддержке населения, грамотности и уважении к культурам.