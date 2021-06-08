Журналисты узнали точную дату открытия египетских курортов

В правительстве решили открыть авиасообщение с египетскими курортами 1 июля. Соответствующее поручение ведомствам дал первый заместитель председателя кабмина России Андрей Белоусов, пишет Readovka со ссылкой на документ.
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23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако авиасообщение до сих пор не восстановлено.
Ранее сообщалось, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. При этом с 2 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Он заявил, что пока точно неизвестно, когда перелёты в страну снова станут возможными.