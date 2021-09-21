Журналисты узнали, кто из федеральной пятёрки ЕР пойдёт в Госдуму

В Государственную думу, скорее всего, пойдёт уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая была в федеральном списке «Единой России» на выборах. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу депутатами не будут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ЕР.

Решение о работе в парламенте главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя ОНФ Елены Шмелёвой ещё не принято.

Скорее всего пойдёт Кузнецова. Шойгу и Лавров — точно нет. Проценко и Шмелёва пока под вопросом, — сказал собеседник агентства.

Все политики, находящиеся в федеральной части списка партии, которая преодолела барьер в 5%, имеют право на место в Госдуме. После подведения итогов выборов у них есть пять дней, чтобы отказаться от мандата. В этом случае их место переходит одной из региональных групп.

Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем на выборах в Госдуму. Меньше других проиграла ей КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%. Примерно с одинаковым результатом завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%). Все названные партии будут представлены в Госдуме. При этом окончательные итоги выборов будут подведены 24 сентября.