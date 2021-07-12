Журналисты узнали, что силовики получат по 15 тысяч за неделю до выборов

Власти произведут выплаты венным по 15 тысяч рублей за неделю до выборов в Государственную думу. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.
По информации журналистов, деньги
Единовременная выплата военнослужащим по результатам года осуществится на следующей неделе. Они получат по 15 тысяч рублей, — рассказал собеседник агентства.
Выборы в Государственную думу состоятся с 17 по 19 сентября.
22 августа президент Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.
24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. 31 августа Путин подписал и указ о выплате по 15 тысяч контрактникам, курсантам и другим силовикам.
После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии подали иск в Верховный суд с требованием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет. В ВС иск рассматривать не стали.