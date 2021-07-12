Журналисты узнали, что силовики получат по 15 тысяч за неделю до выборов

Власти произведут выплаты венным по 15 тысяч рублей за неделю до выборов в Государственную думу. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.

По информации журналистов, деньги поступят с 6 по 12 сентября.

Единовременная выплата военнослужащим по результатам года осуществится на следующей неделе. Они получат по 15 тысяч рублей, — рассказал собеседник агентства.

Выборы в Государственную думу состоятся с 17 по 19 сентября.

22 августа президент Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. 31 августа Путин подписал и указ о выплате по 15 тысяч контрактникам, курсантам и другим силовикам.

После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии подали иск в Верховный суд с требованием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет. В ВС иск рассматривать не стали.