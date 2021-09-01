Журналисты предложили 12 поправок в закон об иноагентах

Представители ряда российских СМИ подписали обращение к президенту Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с предложениями по изменению законодательства об иноагентах. Текст обращения опубликовала «Новая газета».

Под обращением подписались главные редакторы «Новой газеты», «Эха Москвы» и представители других изданий, предложившие 12 поправок в закон об иноагентах. Так, они настаивают на том, что действующий список СМИ-иноагентов должен быть аннулирован. В дальнейшем внесение в список иноагентов должно проходить в судебном порядке и на основании единого подхода ко всем СМИ, а само СМИ должно быть заранее предупреждено о включении в список.

В законодательстве должны быть даны чёткие определения понятиям политической деятельности и лоббизма, а факт ведения изданием политической деятельности и её связи с интересами тех или иных государств и организаций должен быть доказан в суде. Доля иностранного финансирования для признания СМИ иноагентом должна составлять не менее 30%, сдача их отчётности должна быть упрощена и определён порядок выхода из списка иноагентов, а в самом списке должны быть указаны причины внесения в него того или иного СМИ. В свою очередь, Минюст обязан ежегодно доказывать, что СМИ продолжает выполнять функцию иноагента.

Кроме того, журналисты потребовали не включать в сферу действия закона их рекламные доходы и профессиональные премии журналистов и СМИ, а также запретить признавать журналистов СМИ-иноагента физлицами-иноагентами, так как это свидетельствует о двойном наказании. Также физлица-иноагенты не должны маркировать свои сообщения, опубликованные не в СМИ, а с других СМИ должна быть снята ответственность за распространение информации СМИ-иноагента, за исключением перепечатки материала целиком.

Ранее российские СМИ обратились к власти с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство. По мнению журналистов, речь идёт об уничтожении негосударственных СМИ и давлении на отдельных журналистов, сведения которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.

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