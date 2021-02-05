Журналисты назвали истинную причину возвращения Максаковой в Россию

https://static.news.ru/photo/2a05d16c-686f-11eb-9f2d-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: mariamaksakova/instagram.com

43-летняя певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова приехала в Россию, чтобы бороться за недвижимость. Об этом заявили на программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Причиной возвращения в Россию стала вовсе не пробудившаяся тоска по родине, а судебные тяжбы по разделу московской квартиры, — выяснили на телешоу.

Максакова уехала из России на Украину вместе со своим мужем Денисом Вороненковым, который был депутатом Госдумы. Против него было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в Москве, а политик был заочно арестован. 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева.

В январе Максакова тайно вернулась в Россию. Она заявила, что намерена начать новую жизнь. В эфире программы «Пусть говорят» певица рассказала, что родственники пытаются лишить её московской недвижимости. Максакова пояснила, что пока она жила в Киеве, её имуществом и денежными средствами в Москве распоряжались члены семьи, а теперь родственники её игнорируют и не хотят возвращать собственность.

Как писал NEWS.ru, актёр Станислав Садальский обрушился с критикой на Максакову. Его возмутили слова певицы в адрес матери, которая дала ей прекрасное образование, а также помогла устроиться в жизни. Садальский назвал интервью Максаковой Борису Корчевникову «индийско-украинским кино».