https://static.news.ru/photo/d2316dc0-5a19-11ea-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Экс-полковник МВД России Сергей Терентьев обладает миллиардным состоянием. Об этом пишут российские журналисты.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина владеет несколькими особняками на территории Монако и Франции. У него есть участки в Серебряном бору, их стоимость оценивается в 500 млн рублей. Родители экс-полковника проживают в апартаментах за 80 млн рублей. В собственности экс-полковника имеется частный вертолёт и автомобиль Bentley.

Мужчина уволился из правоохранительных органов в 2015 году с должности официального представителя МВД России в Абхазии. До этого он занимал должность начальника полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. В настоящий момент экс-полковник с семьёй проживает во Франции.

В июне 2019 года экс-заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковника России Дмитрия Захарченко осудили за взяточничество. Во время обысков в сентябре 2016 году у него были найдены денежные средства на общую сумму в 8,5 млрд рублей.

NEWS.ru сообщал, что СК РФ 27 февраля предъявил Захарченко новое обвинение в получении взятки на сумму в 1,5 млрд рублей. Следствие считает, что мужчина получил деньги в период с 2007 по 2016 год от преступной группы. В неё входили владельцы группы компаний «1520».