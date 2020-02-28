Экс-полковник МВД России Сергей Терентьев обладает миллиардным состоянием. Об этом пишут российские журналисты.
По данным Telegram-канала Mash, мужчина владеет несколькими особняками на территории Монако и Франции. У него есть участки в Серебряном бору, их стоимость оценивается в 500 млн рублей. Родители экс-полковника проживают в апартаментах за 80 млн рублей. В собственности экс-полковника имеется частный вертолёт и автомобиль Bentley.
Мужчина уволился из правоохранительных органов в 2015 году с должности официального представителя МВД России в Абхазии. До этого он занимал должность начальника полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. В настоящий момент экс-полковник с семьёй проживает во Франции.
В июне 2019 года экс-заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковника России Дмитрия Захарченко осудили за взяточничество. Во время обысков в сентябре 2016 году у него были найдены денежные средства на общую сумму в 8,5 млрд рублей.
NEWS.ru сообщал, что СК РФ 27 февраля предъявил Захарченко новое обвинение в получении взятки на сумму в 1,5 млрд рублей. Следствие считает, что мужчина получил деньги в период с 2007 по 2016 год от преступной группы. В неё входили владельцы группы компаний «1520».
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