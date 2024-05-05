Журналисты дозвонились до «убитого диверсанта» «Фонтанка» поговорила с тезкой фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Журналисты «Фонтанки» дозвонились до Николая Сурнова, чьи имя, фамилия и отчество совпадают с таковыми у убитого в Ленобласти диверсанта. Ответивший на звонок мужчина подтвердил совпадение, но связь с Сурновым, который был застрелен в Ленобласти, не объяснил. Собеседник возглавлял гаражный кооператив «Стрела-2» в Королеве, он же фигурировал в материале СМИ про предполагаемого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

На повторный звонок ответила женщина, заявила, что «вопросов нет», и повесила трубку. Из базы СПАРК следует, что этому Сурнову 82 года, а человеку, которого называют диверсантом, было 48. При этом члены гаражного кооператива опознали убитого по фото.

Агент военной разведки Украины Николай Сурнов, ликвидированный ранее в Ленобласти, был руководителем гаражного кооператива, работал механиком и «ловил воров», рассказали его знакомые. По словам источников, он уехал из России после объявления частичной мобилизации.

Федеральная служба безопасности России ранее сообщила, что 3 мая рядом со схроном в Ленобласти был ликвидирован диверсант, готовивший теракты в России. По информации ведомства, до этого его уже пытались задержать в Подмосковье. Речь шла о 48-летнем гражданине Украины, который приехал в Россию из Литвы.