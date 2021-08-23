Журналисты анонсировали митинг против закона об иноагентах

Профсоюз журналистов намерен провести в Москве митинг против внесения СМИ и их сотрудников в реестр иностранных агентов и соответствующего закона. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Предполагается, что мероприятие пройдёт 4 сентября на Пушкинской площади. Организаторы направили в мэрию столицы уведомление для согласования митинга. Они ожидают, что в акции примут участие 500 человек.

После массового включения в список СМИ-иноагентов десятка редакций и двух десятков наших коллег мы считаем, что нужно обратиться за защитой к нашим читателям и зрителям, — говорится в сообщении.

В последнее время список иноагентов пополнили «Медуза», Insider, «Первое антикоррупционное СМИ», телеканал «Дождь». Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа», портал Readovka. Издание «Проект» было признано «нежелательной организацией».

В минувшие выходные, 21 августа, у здания ФСБ состоялись одиночные пикеты журналистов. Полиция задержала 12 человек, впоследствии они были отпущены.

Ранее включение телеканала «Дождь» в список иноагентов прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрия Песков. Он подчеркнул, что Минюст принял соответствующее решение, не согласовывая его с администрацией президента. Песков также добавил, что включение СМИ в перечень иноагентов не означает запрета на работу журналистов.