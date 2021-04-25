Журналисту DOXA Армену Арамяну смягчили меру пресечения

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Мосгорсуд смягчил меру пресечения журналисту DOXA Армену Арамяну. Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Журналисту разрешили прогулки с 08:00 до 10:00 утра — ранее на это был запрет. В остальной части меру пресечения оставили без изменений, — написал он.

В ходе заседания судья приобщила все личные поручительства за молодого человека, всего их 1856. Среди подписавшихся писатель Борис Акунин, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, председатель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы Владимира Метёлкина, Армена Арамяна и Натальи Тышкевич. Жалоба ещё одной фигурантки, Аллы Гутниковой, будет рассматриваться позже, 28 апреля.

Мера пресечения включает в себя запрет выходить из дома почти круглые сутки (с 00:00 до 23:59), пользоваться Интернетом, телефоном и общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников. Срок запрета определённых действий — до 14 июня 2021 года.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метёлкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Утром 14 апреля у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили ещё 22 января, по нему обвиняемым также проходит соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.