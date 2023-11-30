Журналисту Бабченко грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

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Аркадий Бабченко

Протокол за отсутствие маркировки иноагента в публикациях журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поступил в Зюзинский суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

В суд поступил протокол в отношении Бабченко А. А. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом). Дата рассмотрения пока не назначена, — сообщили в суде.

Бабченко уехал из страны в 2017 году из-за угроз в связи с его профессиональной деятельностью и обосновался в Киеве. В 2018 году он инсценировал свое убийство — позднее Бабченко заявил, что это была «операция СБУ» по выявлению диверсантов, которые планировали политические убийства в украинской столице. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Бабченко покинул Киев. В январе 2023 года был объявлен в розыск МВД РФ по уголовной статье, а также признан иностранным агентом за сбор средств для украинских войск и распространение фейков о российской власти.