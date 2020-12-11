Журналистов заподозрили в спасении губернатора от острых вопросов

https://static.news.ru/photo/df3ade5e-3bc6-11eb-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Белгороде ведущих местных телеканалов Алексея Ерофеева и Наталью Томичик обвинили в том, что на прямой линии с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым они не дали задать острый вопрос.

10 декабря в ходе прямой линии Гладков отвечал на вопросы жителей региона. Одна из них попыталась спросить у Гладкова, почему детям-сиротам предлагают жильё в плохом состоянии. В этот момент женщину прервали ведущие, заявив, что они плохо слышат собеседницу. Ерофеев и Томичик заявили «Ридусу», что речь идёт о технических неполадках, а не о цензуре.

В студию звук не шёл, мы голоса звонящего не слышали. Если бы звук был, то любой из нас — я, соведущая или врио губернатора интуитивно бы ответили на приветствие абонента, — цитирует издание Ерофеева.

Томичик подтвердила слова коллеги о технических неполадках. По её словам, дело не в неудобном вопросе, а в техническом сбое.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области подвесной мост через реку Оскол в посёлке Волоконовка провис настолько, что его нижняя часть оказалась в воде. И это при том, что совсем недавно конструкция была отремонтирована. Стоимость работ обошлась в 3 млн рублей. Работы проводились в сентябре — октябре. Однако обновлённой переправа простояла всего месяц.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого он занимал пост зампредседателя правительства Ставропольского края.

Гладков будет возглавлять регион до проведения выборов губернатора, которые должны состояться в сентябре 2021 года. Он заменил на данном посту Евгения Савченко, досрочно ушедшего в отставку.