Журналистов закрыли на карантин перед пресс-конференцией Путина

https://static.news.ru/photo/3481dbf4-4079-11eb-bd50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 20 сотрудников российских СМИ находились на карантине в течение двух недель перед пресс-конференцией президента Владимира Путина.

Журналистам выделили целый этаж в одной из гостиниц управления делами президента. В номера их заселяли по одному и запретили контактировать друг с другом.

Номера журналисты покидали только в случае необходимости — для сдачи анализов или на время уборки. При этом выходить им разрешалось только после разрешения сотрудника ФСО и непременно в масках.

Пищу представителям СМИ оставляли в одноразовых контейнерах у двери. Таим же образом они избавлялись от мусора.

За время карантина журналисты четыре раза сдавали ПЦР-тест и дважды у них брали кровь на анализ. По результатам исследований семеро журналистов были отправлены по домам, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в ходе пресс-конференции Путин заявил, что вводить новый локдаун в России не планируется. Он выразил надежду, что принятые ограничительные меры дадут свой результат, а новых не потребуется, если россияне будут выполнять требования санитарных врачей.